AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak'tan MHP'ye 57. yıl tebriği
AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, MHP'nin kuruluşunun 57. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda Cumhur İttifakı vurgusu yaparak, MHP'nin Türkiye'nin birlik ve bekası için önemli bir misyon üstlendiğini belirtti.
AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) kuruluşunun 57. yıl dönümü dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.
Albayrak, mesajında, Cumhur İttifakı vurgusu yaparak, MHP'nin Türkiye'nin birliği ve bekası adına önemli bir misyon üstlendiğini belirtti.
MHP'nin kurulduğu günden bu yana her kritik dönemde sorumluluk aldığını kaydeden Albayrak, "Cumhur İttifakı ruhuyla, 'Güçlü Türkiye' vizyonu doğrultusunda yürütülen bu kutlu mücadelenin başarılarla devam etmesini diliyor, bu davaya emek veren tüm ülkücü kardeşlerimi saygıyla selamlıyorum. Cumhur İttifakı ruhuyla nice yıllara." ifadelerini kullandı.