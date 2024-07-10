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AK Parti Eskişehir'de Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerinin teşkilat başkanları belirlendi

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AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı tarafından yapılan istişareler sonucunda, Odunpazarı İlçe Başkanlığı'na Engin Vural, Tepebaşı İlçe Başkanlığı'na ise Muhammed Ali Kaya atanmıştır. AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, görevi devreden Ümit Sezer ve Emre Aydın'a teşekkür ederek yeni başkanlara başarılar diledi.

AK Parti Eskişehir'de, Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerinin teşkilat başkanlarının belirlendiği bildirildi.

AK Parti İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı tarafından yapılan istişareler sonucunda, Odunpazarı İlçe Başkanlığı'na Engin Vural'ın, Tepebaşı İlçe Başkanlığı'na ise Muhammed Ali Kaya'nın atandığı belirtildi.

AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak ise X hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Değerli başkanlarımıza görevlerinde başarılar diliyor, bayrağı devreden Ümit Sezer ile Emre Aydın'a emekleri için teşekkür ediyorum. Şehrimize ve ilçelerimize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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