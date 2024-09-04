AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Ağın ilçesinde ziyaretlerde bulundu
AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Ağın ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu. Milletvekili Açıkkapı, Ağın AK Parti İlçe Başkanlığında partililerle bir araya geldi. Daha sonra Açıkkapı, Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar'ı makamında ziyaret etti.
AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Ağın ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.
Milletvekili Açıkkapı, Ağın AK Parti İlçe Başkanlığında partililerle bir araya geldi.
Daha sonra Açıkkapı, Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar'ı makamında ziyaret etti. ???????