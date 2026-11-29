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Ak Parti Edirne İl Başkanlığınca vefa toplantısı düzenlendi.

Ak Parti Edirne İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İl Başkanı Belgin İba'nın ev sahipliğinde İl Başkanlığı binasında gerçekleştirilen toplantıya, AK Parti Genel Merkez Vefa Grubu yöneticileri, milletvekilleri, geçmiş dönem il ve ilçe başkanları ile çok sayıda teşkilat mensubu katıldı.

Toplantıda konuşan İba, teşkilatların gücünün geçmişten bugüne taşınan emek, ortak mücadele ve gönül bağlarından geldiğini belirtti.

Teşkilat yapısını çınar ağacına benzeten İba, geçmiş dönemlerde görev alan isimlerin teşkilatın en önemli değerleri olduğunu ifade ederek, "Sizler, teşkilatımızın en güçlü kökleri, geçmişten geleceğe uzanan en kıymetli gönül bağımızsınız." dedi.

Geçmiş dönem yöneticilerinin tecrübelerinin yeni nesil teşkilat mensupları için yol gösterici olduğunu vurgulayan İba, vefa buluşmalarının teşkilat hafızasını canlı tutmanın yanı sıra geleceğe yönelik dayanışmayı da güçlendirdiğini kaydetti.

Toplantıya, AK Parti Genel Merkez Önceki Dönemlerden Sorumlu Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Vefa Grubu Başkanı Uğur Aydemir, Vefa Grubu Bölge Başkanı İlyas Şeker, MKYK Üyesi Mustafa Özkan ile AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal da katıldı.

Program, teşkilat mensuplarının görüş ve taleplerinin dinlendiği soru-cevap bölümünün ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan adına hazırlanan teşekkür belgelerinin geçmiş dönemlerde görev yapanlara takdim edilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA