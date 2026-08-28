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AK Parti Edirne İl Danışma Meclisi Toplantısı Yapıldı

AK Parti Edirne İl Danışma Meclisi Toplantısı Yapıldı
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AK Parti Edirne İl Başkanlığınca İl Danışma Meclisi Toplantısı düzenlendi.

Ak Parti Edirne İl Başkanlığınca İl Danışma Meclisi Toplantısı düzenlendi.

Partiden yapılan açıklamaya göre toplantıya AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, il başkan yardımcıları, İl Gençlik Kolları Başkanı Barış Gündoğdu, İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Habibe Avcu, Merkez İlçe Başkanı Engin Makak, il genel ve belediye meclisi üyeleri, mahalle başkanları ile teşkilat mensupları katıldı.

Toplantıda saha çalışmaları değerlendirilerek kentte yürütülen faaliyetler ve gelecek dönemde atılması planlanan adımlar ele alındı.

Programın ardından AK Parti'ye katılan gençlere üyelik rozetleri takıldı.

Kaynak: AA
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