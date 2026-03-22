AK Parti Edirne İl Başkanı İba, huzurevi sakinleriyle bayramlaştı
AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, huzurevi sakinleriyle bir araya gelerek Ramazan Bayramı'nı kutladı. İba, huzurevi sakinlerine sevgi dolu mesajlar iletti.
AK Parti Edirne İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Edirne Huzurevini ziyaret eden İba, huzurevi sakinleriyle sohbet etti.
Huzurevi sakinlerinin bayramını kutlayan İba, "Bizleri her zamanki zarafetleriyle ağırlayan değerli büyüklerimize, onlara sevgiyle emek veren kurum müdürümüze ve personelimize gönülden teşekkür ediyor, bayramlarını kutluyorum" ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA / Cihan Demirci