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AK Parti Edirne İl Başkanı İba'dan 12 Eylül mesajı

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AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin yıl dönümünde, darbe ve antidemokratik müdahalelerin Türkiye'nin demokratik gelişimine zarar verdiğini belirterek, milli iradeye sahip çıkılması gerektiğini bildirdi.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin yıl dönümünde, darbe ve antidemokratik müdahalelerin Türkiye'nin demokratik gelişimine zarar verdiğini belirterek, milli iradeye sahip çıkılması gerektiğini bildirdi.

İba, mesajında, 12 Eylül darbesinin demokrasi tarihinde derin izler bıraktığını belirterek, geçmişte yaşanan acı tecrübelerin unutulmaması gerektiğini ifade etti.

Darbe döneminde ifade ve basın özgürlüğü, sendikal haklar, eğitim ve adil yargılanma gibi birçok alanda kısıtlamalar getirildiğini aktaran İba, demokrasi dışı müdahalelerin Türkiye'nin gelişimine zarar verdiğini vurguladı.

İba, geçmişte yaşananların unutulmaması gerektiğini belirterek, "12 Eylül 1980, milletimizin hafızasında derin izler bırakan, demokrasimizin ağır bir şekilde kesintiye uğratıldığı acı bir dönemdir. Milletimizin iradesini hedef alan darbeler ve antidemokratik müdahaleler, ülkemizin demokratik gelişimine büyük zarar vermiştir. Aynı acıların yeniden yaşanmaması için demokrasiye ve milli iradeye daha güçlü şekilde sahip çıkmalıyız." ifadelerini kullandı.

Demokrasiye yönelik tüm müdahalelere karşı olduklarını belirten İba, "Milletimizin egemenliğini hedef alan tüm darbe ve antidemokratik müdahalelere karşı verilecek en güçlü cevap, demokrasimize sahip çıkmaktır. Demokrasi dışı müdahaleler kimden gelirse gelsin, her zaman karşı durduk ve durmaya devam edeceğiz. 15 Temmuz direnişi, tüm darbelere verilen en güçlü cevap oldu." ifadelerini kullandı.

İba, 12 Eylül'ün unutulmaması ve gelecek nesillere aktarılması gerektiğini belirterek, Türkiye'nin geleceğinin demokrasi ve milli iradeyle şekilleneceğini vurguladı.

Kaynak: AA
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