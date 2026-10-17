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AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Sümer, terörsüz sürece sahip çıkılmasını istedi

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AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Sümer, terörsüz sürece sahip çıkılmasını istedi
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AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Hamit Sümer, 'Terörsüz Türkiye' sürecine sahip çıkılmasını istedi. Sümer, 20 aydır kavgasız, cenazesiz, gözyaşı ve kanın olmadığı süreci hatırlatarak bölge halkını Cumhurbaşkanına teşekkür mitingi yapmaya çağırdı.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Hamit Sümer, gazetecilerle bir araya geldi.

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyetinde düzenlenen programda gazetecilerle bir araya gelen Sümer, "Terörsüz Türkiye "sürecinin önemine değinerek, 20 aydır kavgasız, cenazesiz, gözyaşı ve kanın olmadığı bir süreci yaşadıklarını söyledi.

"Kim bu ateşi söndürürse onun kulu kölesi oluruz dediğimiz, slogan attığımız süreçten şimdi bu sürece geldik. Niye bir şey yapmıyor Diyarbakır halkı, bölge halkı mesela? Silah sustu ya. Daha bundan daha özel bir şey var mı? Yani silahın susması demek hepimizin huzuru demek." ifadelerini kullanan Sümer, "Terörsüz Türkiye" sürecine sahip çıkılmasını istedi.

Sümer, şunları kaydetti:

"Halk niye böyle bir süreçte bir araya gelemiyor? Bunu siyaset üstü konuşuyorum. Bir konser var dediğimizde 100 binlerce insan bir araya gelebiliyor. Çıkın özel bir teşekkür edelim. Beraber altyapısını yapalım. Buraya 3-5 milyon insanı toplayıp parti bayraklarını kenara bırakıp sadece bölge halkı olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür mitingi yapalım. Çünkü bu bölgeyi çok seviyor, çok iyi tanıyor. Sürecin mimarıdır. Çok şükür şu anda elimizde muhteşem bir süreç var ve o sürece bizim sahip çıkmamız lazım. Eğer bu süreci de kaçırırsak gene kaybeden biz olacağız."

Bölgenin cazip hale geldiğini, turizmin geliştiğini anlatan Sümer, iyi bir tanıtımla insanların akın akın bölgeye geleceğini belirtti.

Sümer, "Silahın konuştuğu bir yerde sermaye ürkektir, gelip yatırım yapmaz, insanlar huzurlu şekilde gelip burada dolaşmaz. Sürece sahip çıkarsak her şey kendini günceller, yeniler. Yok efendim şu işte para, yok işte şu arıza, şu yol. Bunlar olabilecek şeyler. Bunları tamir ederiz, bunları yaparız. Benim derdim başka bir şey. Bölge insanı olarak 2 milyon kişi el ele tutuşup 5 milyon kişi ne kadar olabiliyorsa Nevruz alanına gidip Sayın Cumhurbaşkanımıza sadece bu süreç için bile teşekkür etme mitingi yapabiliriz. Bu sürece sahip çıkarsak bizim için en kıymetli sürece gireceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA
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