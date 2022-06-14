AK Parti'den THY'nin adının değiştirilmesine tepki gösterenlere yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yaptığı bir konuşmada Türk Hava Yolları (THY) ile ilgili alınan yeni kararı duyurarak, "Artık 'Turkey' yok, 'Türkiye' var. Bundan sonra uçaklarımızın gövdesine de 'Turkish Airlines' değil, 'Türkiye Hava Yolları' yazacağız" diye konuşmuştu.

MERAL AKŞENER'DEN KARARA TEPKİ

Türk anlamına gelen 'Turkish' kelimesinin Türkiye ile değiştirilme kararı sosyal medyada ve birçok kesimde tepkiyle karşılanırken konuyla ilgili İYİ Parti lideri Meral Akşener ise "Sen böyle saçmalamaya devam et, biz geldiğimizde onu da düzeltip Türk Hava Yolları yazarız. Ne de olsa az kaldı" ifadelerini kullandı.

"KULLANILAN KELİME TÜRKÇE İSE TÜRKÇE KALACAK"

MKYK toplantısı sonrası gündeme ilişkin konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Tepkilere yanıt veren Çelik, "Kullanılan kelime Türkçe ise Türkçe kullanılacak. Bu konudaki tartışma yanlış tartışmadır. Sayın Cumhurbaşkanımız bu konularda eleştirilecek, yargılanacak son kişidir. Devletin başıdır. Nerede Türkiye nerede Türk kullanılacağı konusundaki hassasiyeti açıktır" dedi.

TÜRKİYE TALEP ETMİŞTİ

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'e talebinin ardından yabancı dillerde "Turkey" olarak kullanılan ülke ismi, "Türkiye" olarak değiştirilmişti. BM Güvenlik Konseyi'nde ülke ismi ilk kez "Turkey" yerine Türkiye olarak kullanılmıştı.