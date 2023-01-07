AK Parti'den Sinan Ateş'in ailesine ilk ziyaret! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini aktardılar

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in suikasta kurban gitmesinin ardından AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Ateş'in ailesini ziyaret etti. Bu adım AK Parti'den Ateş'in ailesine ilk taziye ziyareti oldu. Gürkan'ın aileye; Beştepe'den geldiğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamını getirdiğini ve Cumhurbaşkanı'nın 'Biz bu olayı çözeceğiz, sonuna kadar yanınızdayız' dediğini aktardığı öne sürüldü.

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık'ta Ankara'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Cinayet soruşturması kapsamında çok sayıda kişi tutuklanırken, AK Parti ve MHP'den geç açıklama yapılması dikkat çekmişti. AK Parti kanadından Sözcü Ömer Çelik cinayetin soruşturulduğunu söyledi, MHP'den ise Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ise "Hassas konulardaki sessizliğimiz acziyete yorulmasın" dedi.

AK PARTİ'DEN TAZİYE ZİYARETİ

Soruşturma kapsamında çok sayıda kişi tutuklanırken halen çalışmalar devam ediyor. Gözler gelecek haberlere çevrilmişken AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan dün akşam Sinan Ateş'in ailesini ziyaret etti. Bu ziyaret suikastın ardından AK Parti'den ilk olmuş oldu.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN SELAMINI GÖTÜRMÜŞ"

Halk TV'de Seda Selek'in moderatörlüğündeki Perdenin Önü Arkası programında konuya ilişkin açıklamalarda bulunan İsmail Saymaz ziyaretle ilgili; "Davut Bey, Beştepe'den geldiğini Cumhurbaşkanı'nın selamını getirdiğini ve Cumhurbaşkanı'nın kendisine 'biz bu olayı çözeceğiz, sonuna kadar yanınızdayız' dediğini aktarmış aileye." ifadelerini kullandı.

Dün CHP Meclis Üyesi ve Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir Sinan Ateş'in ailesini ziyaret etmişti. Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Furkan Yazıcıoğlu da Ateş'in kabrini ve sonrasında ailesini ziyaret etmişti.