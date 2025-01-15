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AK Parti'den Özgür Özel'in 'İğrenç' İfadesine Sert Yanıt

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AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in torba kanun teklifiyle ilgili yaptığı 'iğrenç' ifadesini reddetti ve özeleştirinin gerekliliğini vurguladı.

(TBMM) - AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmekte olan torba kanun teklifine ilişkin eleştirilerine yanıt vererek, "Milletvekillerimizin verdiği bir kanun teklifine 'iğrenç' diyor. Düşünceye katılmayabilirsin, içeriğine itiraz edebilirsin. Özgür Özel'in bu ifadelerini reddediyorum" ifadesini kullandı.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Meclis'te yaptığı basın toplantısında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına yanıt verdi. Güler, "Hem meclisimizi, hem milletvekillerimizi, hem şahsımı hedef alarak garip ifadeler kullanmış. Adeta tekeri patlamış bir kamyon misali her tarafa çarparak yol alacağını düşünmüş ama maalesef gerçekler çok acıdır. Bunun gerçeklerle bir alakası yok. Yalan, yanlış eline tutuşturulmuş not kağıdını okumak suretiyle birşeyler demeye çalışmış. Üzüldüm. Kendisi yıllarca grup başkanvekilliği yapmış bir genel başkan olarak daha incelikli, daha gerçekçi ifadelerde bulunsaydı belki inandırırcı olurdu" ifadesini kullandı. Güler, şunları kaydetti:

"Nasıl böyle bir ifade kullanabilirsin"

"Sayın Özel, Anayasa gereğince, Meclis İçtüzüğümüz gereğince milletvekillerimizin verdiği bir kanun teklifine 'iğrenç' diyor. Sizin verdikleriniz ne? Ben de öyle bir ifade kullansam ne olur? CHP milletvekillerinin verdiği kanun teklifleri de var. Ben de onlara iğrenç diyorum. Düşünceye katılmayabilirsin, içeriğine itiraz edebilirsin, hayır arkadaşlar şöyle yanlış diyebilirsin. Bu kavram nedir? Kimsin sen? Milletvekilimizin verdiği kanun teklifine nasıl böyle bir ifade kullanabilirsin.

Maalesef çok üzgünüm. Kanun teklifini okumaktan aciz bir genel başkan. 'Biz çıkarıyoruz, haklısınız' demişiz. Kime denmişse... 'Çıkıyoruz, bir daha getirmeyeceğiz' demişiz. Sizin sadece kuru bir itirazınızla aziz milletimizin ihtiyacı olan kanun maddelerini elbette getireceğiz. Böyle bir şey olabilir mi? Kendine göre bir kurgu, kendine göre bir açıklama. Özgür Özel'in bu ifadelerini reddediyorum. CHP milletvekilleri dahil aziz milletimizin oylarıyla seçilmiş bütün milletvekillerimizin Meclis Başkanlığı'na vermiş olduğu her türlü kanun teklifi kıymetlidir. AK Parti ile CHP arasındaki fark budur. İçeriğine itiraz edebilirim, yanlışı ortaya koyabilirim. Böyle nezaketsiz, kaba, yaralayıcı bu ifadelerini de kendisine iade ediyorum."

AK Parti'den Özgür Özel'in 'İğrenç' İfadesine Sert Yanıt
Kaynak: ANKA / Güncel
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