Ahmet Eşref Fakıbaba'dan Şanlıurfa için tartışma yaratacak 'Askeri kanal' iddiası

Şanlıurfa ve Adıyaman'da 18 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin ardından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Geçtiğimiz aylarda AK Parti'den İYİ Parti'ye geçen Genel Başkan Baş Danışmanı Ahmet Eşref Fakıbaba; "Şanlıurfa'da askeriyenin içinden geçen kanalların girişi güvenlik nedeniyle kapalı olduğu için bütün sel suları Abide Kavşağı'na yöneldi. Kanal açılsaydı bu boyutta bir facia yaşanmayacaktı" dedi.

Sel felaketi nedeniyle Şanlıurfa'da 16, Adıyaman'da ise 2 vatandaşımız hayatını kaybetti. Sokakları çamurla kaplanan Şanlıurfa'daki en can alan yer ise Abide Kavşağı oldu.

"KANALLAR KAPALI OLDUĞU İÇİN BÜTÜN SU KAVŞAĞA YÖNELDİ"

Konuyla ilgili dikkat çeken söylemlerde bulunan eski Şanlıurfa Belediye Başkanı ve AK Parti Milletvekili, İYİ Parti Genel Başkan Baş Danışmanı Ahmet Eşref Fakıbaba, sel felaketi öncesinde kent yöneticilerinin ihmal ve sorumluluğu bulunduğunu söyledi. Sözcü'ye konuşan Fakıbaba, "Askeriyenin içinden geçen kanalların girişi güvenlik nedeniyle kapalı olduğu için bütün sel suları Abide Kavşağı'na yöneldi. Oysa, askeri yetkililerden rica edilip kanal açılsaydı sel Cavsak Deresi'ne akacak ve bu boyutta bir facia yaşanmayacaktı" dedi.

AK PARTİ'DEN İSTİFA EDİP İYİ PARTİ'YE GEÇMİŞTİ

Ahmet Eşref Fakıbaba, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla hem milletvekilliğinden hem de AK Parti'den istifa ettiğini açıklamıştı. Fakıbaba, "2003'te üyesi olduğum AK Parti'de değişik makamlarda görev yapma fırsatı buldum. Bu fırsatı bana veren bütün büyüklerime ve Şanlıurfa halkına yürekten teşekkür ediyorum. Bu 20 yıl içerisinde çok değerli arkadaşlarım oldu. Onlardan ayrıldığım için üzgünüm. Ancak siyasi ve ahlaki anlayışıma uygun olmayan bazı kişilerle bundan böyle beraber olmayacağım için de mutluyum" demişti.