AK Parti'den CHP'ye Çöp İddiaları Tepkisi

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek'in İzmir'de çöp depolama alanlarının bakanlık tarafından kapatıldığı iddialarına tepki gösterdi.

İnan, yaptığı yazılı açıklamada, CHP'li Zeybek'in İstanbul İl Kongresi'nde yaptığı açıklamalara ilişkin, "Yalancı, sahtekar ve ahlaksızsınız. İzmir'i çöp dağlarına mahkum eden sizsiniz. Gerçekleri ters yüz edip devlete iftira atan da sizsiniz." ifadelerini kullandı.

Vahşi depolamaya bakanlığın ekstra destek sağladığını aktaran İnan, açıklamasında şunları kaydetti:

"Buna rağmen siz, yüz kızartıcı bir beceriksizlikle 5 milyon İzmirliyi çöplerin ortasında yaşamaya mahkum ettiniz. Şimdi utanmadan çıkıp suçu devlete atıyorsunuz. Bundan sonra ricalarınız kapalı kapılar ardında değil, bütün basının ve tüm İzmir'in önünde olacak. Tüm İzmir görecek nasıl bir eyyamcı olduğunuzu. 5 milyon İzmirli adına, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay dürüst ise bu alçak iftira karşısında gerekli açıklamayı yapar."

İnan, CHP'li belediyelerin İzmir'i yönetmekteki yetersiz kaldığını belirterek, devlete atılan iftiraların millet nezdinde karşılık bulmayacağını sözlerine ekledi.