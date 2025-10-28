Haberler

AK Parti'den Balıkesir Sındırgı'daki Deprem İçin Geçmiş Olsun Mesajları

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Genel Başkanvekili ve diğer parti yetkilileri, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti. Yetkililer, can kaybı olmamasını temenni ederken, ilgili birimlerin hasar tespit çalışmalarına başladığını duyurdu.

Ak Parti'den, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem dolayısıyla "geçmiş olsun" mesajları yayımlandı.

Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, NSosyal hesabından paylaştığı mesajında, Balıkesir'de meydana gelen deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.

Elitaş, şunları kaydetti:

"Çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle en büyük temennimiz can kaybının olmamasıdır. Depremin hemen ardından ilgili kamu kurum ve kuruluşlarımız ivedi surette deprem olan bölgemize intikal etmiş olup, hasar tespit çalışmalarına başlamıştır. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun."

Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş de depremi Yalova'dan da hissettiklerini belirterek "Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. AFAD başta olmak üzere ilgili tüm birimlerimiz sahada kontrol çalışmalarını sürdürüyor. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri ise "Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen ve çevre illerimizde de hissedilen 6,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun." paylaşımında bulundu.

Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ise depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin." ifadelerine yer verdi.

Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir ise "Balıkesir'de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." mesajını paylaştı.

Genel Başkan Yardımcısı Sevilay Tuncer de depremden etkilenenler için geçmiş olsun temennisinde bulunarak "Rabb'im ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun." açıklamasını yaptı.

Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken ise "Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen ve çevre illerimizden de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabb'im, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin." paylaşımında bulundu.

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, depremin İzmir ve çevre illerden de hissedildiğini belirterek, "Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza çok geçmiş olsun. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi korusun." temennisinde bulundu.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş ise "Balıkesir'de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabb'im ülkemizi her türlü afet ve felaketten korusun." dedi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, deprem dolayısıyla paylaştığı mesajında şunları kaydetti:

"Balıkesir merkezli meydana gelen ve çevre illerde de etkili şekilde hissedilen 6,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin."

Kaynak: AA / Betül Bilsel - Güncel
Balıkesir Sındırgı'da 6.1 büyüklüğünde deprem

Balıkesir Sındırgı'da yine şiddetli deprem! Çok sayıda ilde hissedildi
Balıkesir'deki 6.1'lik depremin ardından peş peşe açıklamalar

Depremin ardından peş peşe açıklamalar! İşte bölgedeki son durum
Balıkesir'de okullar 1 gün süreyle tatil edildi

Balıkesir'de öğrencilerin beklediği haber geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye, 44 adet Eurofighter alacak

Türkiye uzun zamandır beklediği savaş uçaklarına kavuşuyor
Arka Sokaklar'ın Suat'ının fotoğrafı büyük tartışma yarattı

Tartışma yaratan fotoğraf
Milyonları ilgilendiren 'emekli maaşı' anketi: Sonuç tam da beklendiği gibi

Emekli maaşı için anket yapıldı, sonuç tam da beklendiği gibi
Hande Erçel'in İngilizcesi tartışma konusu oldu, meslektaşı Pınar Altuğ'dan yanıt geldi

Hande Erçel tartışmasında Pınar Altuğ tarafını belli etti
Türkiye, 44 adet Eurofighter alacak

Türkiye uzun zamandır beklediği savaş uçaklarına kavuşuyor
Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat

Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat
569 yıllık camiye yıldırım düştü

Büyük panik! 569 yıllık tarihi camiye yıldırım böyle düştü
Bakanlık affetmedi! Yetkisiz ikinci el araç satanlara dev ceza

Bakanlık affetmedi, kesilen para cezası öyle böyle değil
Başsavcılık: Hakemlerle ilgili bahis soruşturması nisan ayında başlatıldı, derinleşerek devam edecek

Başsavcılıktan ilk açıklama! Hakemler aylardır takip ediliyormuş
235 bin TL'ye aldığı otomobilini satmak isteyen vatandaş hayatının şokunu yaşadı

235 bin TL'ye aldığı otomobilini satmak isteyince şoke oldu
İstanbul Finans Merkezi'nin tepesine yıldırım düştü

İstanbul'da ender görünen anlar! Dev binanın tepesine yıldırım düştü
Başsavcılık'tan hakemlerin bahis oynamasına ilişkin yeni açıklama

İşte bahis skandalında savcılığı en çok zorlayan detay
Fenerbahçe, derbi öncesi vitesi 5'e taktı

Ne maç ama! Fenerbahçe, derbi öncesi alev aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.