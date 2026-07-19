Trump: "İran'ın mutabakat zaptına uymaması hiç umurumda değil"

Abd Başkanı Donald Trump, NewsNation haber kanalına verdiği kısa röportajda, İran'ın mutabakat zaptına artık uymayacağını açıklamasıyla ilgili soruya "Hiç umurumda değil" cevabını verdi.

Abd Başkanı Donald Trump, NewsNation haber kanalının Washington D.C muhabiri Hannah Brandt'e konuştu. Telefon görüşmesinde Trump, Ürdün'de iki ABD askerinin ölümüne değinerek, "Çok üzücü, gerçekten çok üzücü bir olay. Bunun olmasını görmekten nefret ediyoruz. Ülkemize hizmet ederken hayatlarını kaybettiler" dedi. Trump, savaşın temel amacının "İran'ın asla nükleer silaha sahip olmasına izin vermemek" olduğunu bir kez daha vurguladı.

İran'ın mutabakat zaptına artık uymayacağını açıklamasıyla ilgili soruya cevap veren ABD Başkanı, "Hiç umurumda değil" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı