Haberler

Trump: "İran'ın mutabakat zaptına uymaması hiç umurumda değil"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın mutabakat zaptına uymayacağını açıklamasına 'Hiç umurumda değil' yanıtını verdi. Trump ayrıca Ürdün'de iki ABD askerinin ölümünü üzücü bulduğunu ve İran'ın nükleer silah sahibi olmasını engellemenin temel amaç olduğunu söyledi.

Abd Başkanı Donald Trump, NewsNation haber kanalına verdiği kısa röportajda, İran'ın mutabakat zaptına artık uymayacağını açıklamasıyla ilgili soruya "Hiç umurumda değil" cevabını verdi.

Abd Başkanı Donald Trump, NewsNation haber kanalının Washington D.C muhabiri Hannah Brandt'e konuştu. Telefon görüşmesinde Trump, Ürdün'de iki ABD askerinin ölümüne değinerek, "Çok üzücü, gerçekten çok üzücü bir olay. Bunun olmasını görmekten nefret ediyoruz. Ülkemize hizmet ederken hayatlarını kaybettiler" dedi. Trump, savaşın temel amacının "İran'ın asla nükleer silaha sahip olmasına izin vermemek" olduğunu bir kez daha vurguladı.

İran'ın mutabakat zaptına artık uymayacağını açıklamasıyla ilgili soruya cevap veren ABD Başkanı, "Hiç umurumda değil" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'ın gizli silahı ilk kez sahnede! ABD'nin savunma kalkanını yıktı geçti

Savaşta ilk kez kullanılan gizli silah Trump'ın uykularını kaçırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşe gitmek için arabasına bindi, hayatının şokunu yaşadı

İşe gitmek için arabasına binen adam hayatının şokunu yaşadı
Sürüler halinde Türkiye'ye geliyorlar! İstanbul'dan sonra o ili de sardılar

Sürüler halinde geliyorlar! İstanbul'dan sonra o ili de sardılar
İkinci el satışlar düştü! Bazı araçlar 20 gündür alıcı bekliyor

Otomobil alacaklar dikkat! İkinci elde kimsenin beklemediği gelişme
Emekli Albay Hasan Atilla Uğur oğlunun gözaltına alınması sonrası sessizliğini bozdu

Emekli Albay Hasan Atilla Uğur gözaltı sonrası sessizliğini bozdu
Gözler TBMM'de: En düşük emekli maaşı düzenlemesi yasalaşıyor

Milyonlarca emekliyi sevindirecek karar bu hafta çıkacak
Akıllı telefonu bıraktı, tuşlu telefonla Türkiye birincisi oldu

Türkiye birincisi sırrını tek cümleyle anlattı: Telefonumu değiştirdim
İlk kez manda otlatan çoban hayretini gizleyemedi: Bunların nefesi yeter mi?

Hayatında ilk kez manda otlatan çobanı hayrete düşüren görüntü