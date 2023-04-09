AK Parti'de deprem bölgesindeki 4 il başkanlığına atama
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AK Parti, deprem bölgesinde bazı şehirlere yeni il başkanları atadı. Buna göre Hatay, Şanlıurfa, Kilis ve Adıyaman il başkanları değişti.
Ak Parti'nin Hatay, Şanlıurfa, Kilis ve Adıyaman il başkanlıklarına atamalar yapıldı. AK Parti Teşkilat Başkanlığının sosyal medya hesabından, deprem bölgesindeki 4 kente atanan il başkanlarına ilişkin paylaşımda bulunuldu.
4 İLE YENİ BAŞKAN
Buna göre, Hatay İl Başkanlığına Mehmet Öntürk, Şanlıurfa İl Başkanlığına vekaleten Ali İhsan Delioğlu, Kilis İl Başkanlığına vekaleten Mehmet Metin Karakuş ve Adıyaman İl Başkanlığına vekaleten Emrah Erkan Bulucu atandı.
Kaynak: AA / Güncel