AK Parti Çanakkale Milletvekili Gider Lapseki'de köy hayır yemeğine katıldı

Ak Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı İlyasköy'de düzenlenen geleneksel hayır yemeği etkinliğine katıldı.

Gider, Köy Muhtarı Ahmet Dalaklı ile hayır yemeğine katılan vatandaşları ve çevre köylerden gelen davetlileri selamladı. Programda Gider'e, AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Murat Gürşen, AK Parti İlçe Başkanı İsmail Gündoğdu ve Büyük Birlik Partisi İlçe Başkanı Eyüp Kurt eşlik etti.

Köy Muhtarı Ahmet Dalaklı, hayır yemeğini havaların aşırı sıcak olması ve iş yoğunluğu nedeniyle son birkaç yıldır bu dönemde düzenlediklerini belirterek, katılım sağlayan Milletvekili Gider ile tüm davetlilere teşekkür etti.

Kaynak: AA