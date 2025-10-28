AK Parti Bilecik Milletvekili Eldemir'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milletvekili Eldemir, mesajında, Cumhuriyet'in ilanının 102'nci yıl dönümünün büyük bir coşku ve gururla kutlanacağını söyledi.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde 29 Ekim 1923'te kurulan Cumhuriyet'in, Türk milletinin azminin, kararlılığının ve bağımsızlık tutkusunun en güçlü ifadesi olduğunu vurgulayan Eldemir, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet, bizlere özgürce düşünme, kendimizi ifade etme ve geleceğimizi kendi ellerimizle şekillendirme hakkı vermiştir. Gazi'nin 'En büyük eserim' dediği bu değerli mirası korumak ve yüceltmek, hepimizin ortak sorumluluğudur. Bugün, geçmişte verilen büyük mücadelenin bilinciyle, Cumhuriyet'imizi her alanda daha da ileriye taşımak için çalışmaya devam ediyoruz. Aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, Cumhuriyet'imizin 102'nci yıl dönümünü kutluyor, bu büyük bayramın coşkusunu yürekten paylaşıyorum."