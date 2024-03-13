AK Parti Bilecik Belediye Başkan Adayı Mustafa Yaman Kayıboyu Mahallesi'nde Ziyarette Bulundu

Ak Parti'nin Bilecik Belediye Başkan adayı Mustafa Yaman, kent merkezindeki Kayıboyu Mahallesi'ne ziyarette bulundu.

Ak Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Yaman mahalleye gelişinde meşale ve tezahüratla karşılandı.

Mahalle konağında vatandaşların şehre ilişkin talep ve önerilerini dinleyen Yaman, mahallelilere projelerini anlattı.

Vatandaşlar ise ziyaretinden dolayı Yaman'a teşekkür etti.

Açıklamada programdaki konuşmalarına yer verilen Yaman, Kayıboyu'nun uzun yıllardır ihmal edilmiş bir mahalle olduğunu belirtti.

Göreve geldiği takdirde ihmal edilmiş mahallelere oyun parkı, mahalle konağı, çok amaçlı salon, akıllı durak, halı saha ve köprü aydınlatması gibi yatırımlar yapacaklarını bildiren Yaman, şunları kaydetti:

"Kayıboyu Mahallesi sakinleriyle bir araya geldik. İnsanımızın misafirperverliği görülmeye değerdi. Kayıboyu'nu doğal gaza kavuşturduk. Doğal gazın ulaşımı konusunda sıkıntı yaşayan 80 hanemizin de doğal gaza ulaşmasını sağlıyoruz. Kayıboyu Mahallesi'nde doğal gazın ulaşmadığı yer kalmayacak."

Ziyarette Yaman'a, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, İl Başkanı Serkan Yıldırım, Cumhur İttifakı'nın İl Genel ve Belediye Meclisi üyesi adayları ile partililer eşlik etti.