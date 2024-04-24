Ak Parti Bayburt Milletvekili Orhan Ateş, İl Genel Meclisi Başkanı Hüseyin Şahin'i ziyaret etti.

İl Genel Meclisi'nden yapılan açıklamaya göre, Milletvekili Ateş ve AK Parti İl Başkanı Turgut Çalışkan, Meclis Başkanı Şahin ve meclis üyeleriyle bir araya geldi, kentte devam eden ve hayata geçirilmesi planlanan yatırımlarla ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Yeni dönemde güzel çalışmalar yapılacağına inandığını belirten Ateş, Şahin'e ve üyelere başarı diledi.

Ateş, Bayburt'ta yapılacak çok iş olduğuna işaret ederek, "Hepinize hayırlı uğurlu olsun. El ele, gönül gönüle hep birlikte Bayburt'umuza hizmet etmemiz gerekiyor. Yeni dönemde hep birlikte hayırlı ve güzel çalışmalar yapılacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

İl Genel Meclisi Başkanı Şahin ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yeni dönemde kente hizmet etmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.