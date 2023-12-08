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AK Parti Balıkesir Milletvekili ve Belediye Başkanı Manyas'ta Ziyaretlerde Bulundu

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AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Taylan Öztaylan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile AK Parti İl Başkanı Mehmet Aydemir, Manyas ilçesinde ziyaretlerde bulundu. Öztaylan, Manyas'ta doğal gaz çalışmalarının gelecek yıl başlayacağını ve ilçenin 2025 yılında doğalgaz ile ısınacağını açıkladı. Yılmaz ise tarımsal sulama ücretlerinde çiftçiyi rahatlatacak indirimler yapılacağını müjdeledi. Aydemir ise yerel seçimlerde AK Parti'nin Balıkesir ve ilçelerinde daha güçlü çıkacağına inandığını belirtti.

Ak Parti Balıkesir Milletvekili Ali Taylan Öztaylan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile AK Parti İl Başkanı Mehmet Aydemir, Manyas ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Milletvekili Öztaylan, ilçedeki bir çay bahçesinde yaptığı konuşmada, Manyas'ta doğal gaz çalışmalarına gelecek yıl başlanacağını, 2025 yılında ilçenin doğalgaz ile ısınacağını söyledi.

Yılmaz da Sulama Birliğinin Devlet Su İşlerinden Büyükşehir Belediyesine geçeceğini belirterek, bu sezon için tarımsal sulama ücretlerinde çiftçiyi rahatlatacak indirimler yapılacağının müjdesini verdi.

Aydemir ise ilçeleri gezerek ihtiyaç ve talepleri dinlediklerini dile getirerek, yerel seçimlerde Balıkesir ve ilçelerinde AK Parti'nin daha güçlü çıkacağına inandığını anlattı. Aydemir, vatandaşların desteklerine talip olduklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Güncel

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