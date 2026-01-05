Haberler

AK Parti Ardahan İl Başkanı Aydın, gazetecilerle buluştu

AK Parti Ardahan İl Başkanı Hakan Aydın, kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

Hakan Aydın, Kazım Karabekir Caddesi'ndeki bir kafede düzenlediği toplantıda, partide ikinci dönemini geçirdiğini söyledi.

Ak Parti'ye üye çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini anlatan Aydın, 2026 yılına hedeflerine yüzde 100 ulaşmanın sevinciyle girdiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgeye desteklerinden bahseden Aydın, "Cumhurbaşkanımız gibi milletin derdiyle dertlenen bir partiyiz. O yüzden bizler üye sayısında rekor kırıyoruz. O yüzden üyede istenilen hedefe ulaşıyoruz. Hanak ilçemizdeki doğal gaz için dertlenen bir partiyiz. O nedenle Hanak'ı doğal gaza kavuşturduk. Çünkü bizim bir derdimiz var, derdimiz vatandaşımıza hizmet etmek. Cumhurbaşkanımız gibi gece gündüz demeden uyku uyumadan yola devam diyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Şenol Bozkurt - Güncel
