Haberler

Uslu'dan bayram mesajı: Türkiye huzur adası

Uslu'dan bayram mesajı: Türkiye huzur adası
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Kurban Bayramı dolayısıyla Demre, Finike ve Kumluca ilçelerinde düzenlenen bayramlaşma programlarına katıldı.

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Kurban Bayramı dolayısıyla Demre, Finike ve Kumluca ilçelerinde düzenlenen bayramlaşma programlarına katıldı.

Kaymakamlıklarca gerçekleştirilen programlarda vatandaşlarla bir araya gelen Uslu, bayramların birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma duygularını güçlendiren müstesna zamanlar olduğunu söyledi.

Medeniyetin ve inancın özünde paylaşma, yardımlaşma ve dayanışma kültürünün bulunduğunu belirten Uslu, bayramlarla birlikte bu değerlerin yeniden canlandığını ifade etti.

Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyada savaşlar, krizler ve insani dramların yaşandığını dile getiren Uslu, "Böylesine çetin bir coğrafyada Türkiye; güven veren duruşu, güçlü devlet geleneği ve istikrarıyla bir umut ve huzur adası olmaya devam etmektedir." dedi.

Uslu, bu güçlü duruşun milletin birlik ve beraberliği ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu kararlı liderlik ve vizyondan güç aldığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin yalnızca kendi vatandaşları için değil, mazlum ve mağdur milletler için de güvenin ve istikrarın temsilcisi olmayı sürdürdüğünü ifade eden Uslu, "Türkiye Yüzyılı vizyonuyla ülkemiz; güçlü devleti, etkin diplomasisi ve insani yaklaşımıyla bölgesinde söz sahibi olmaya devam etmektedir." diye konuştu.

Uslu, Kurban Bayramı'nın ülkeye, millete ve İslam alemine sağlık, huzur, bereket ve kardeşlik getirmesi temennisinde bulunarak vatandaşların bayramını kutladı.

Kaynak: AA / Ali Karataç
Kılıçdaroğlu'nun, 'Talimatım olmadan grup toplantısı yapılmayacak' yazısına Özgür Özel'den yanıt geldi

Kılıçdaroğlu'nun CHP'yi karıştıran talimatına, Özel'den ilk yanıt

'Makam aracı' tartışmasında Özel'den zehir zemberek sözler: Kılavuzu karga olanın...

Kılıçdaroğlu'na ilk kez böyle sert yüklendi: Kılavuzu karga olanın...
Dereye giren Ahmet, hayatını kaybetti

Haberi alan hastaneye koştu! Sadece 16 yaşındaydı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Menajerinden sürpriz iddia: Tedesco geri dönebilir

Tedesco geri dönebilir!
Vatan Özcan: Türkiye'yi seçtim çünkü adım Vatan!

''Vatanım orası'' dedi, Türkiye'yi seçti
Bayram eğlencesi kabusa döndü: Metrelerce yüksekte baş aşağı asılı kaldılar

Metrelerce yükseklikte ölümle burun buruna! Bayramı zehir ettiler
Adana’da AVM krizi! Saç tıraşları yüzünden içeri alınmadılar

Saç tıraşlarını fark edip AVM'ye almadılar, vatandaşlar ikiye bölündü
Filip Kostic, ligin yeni ekibine transfer oluyor

Ligin yeni takımına transfer oluyor
116 yıllık efsane geri dönüyor

116 yıllık efsane geri dönüyor
İYİ Parti Grup Başkanvekili Poyraz konuştukça gözler pantolonuna kaydı

İYİ Partili isim konuştukça, gözler pantolonuna kaydı