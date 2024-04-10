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AK Parti Antalya İl Başkanlığı Bayramlaşma Programı Düzenledi

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Ak Parti Antalya İl Başkanlığı, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenledi.

Parti binasında düzenlenen programda konuşan İl Başkanı Ali Çetin, bayrama sağlık ve huzurla kavuşsalar da Gazze'deki Müslümanları ve Filistin halkını unutmalarının mümkün olmadığını dile getirdi.

Gazze'deki insanların bayrama acılı, buruk ve gözleri yaşlı girdiğini belirten Çetin,"Rabbim tez zamanda içinde bulundukları durumdan inşallah çıkarsın ve kurtarsın. Dualarımızın karşılığı bir an evvel yerini bulsun istiyoruz. Ölenlere rahmet, yaralılara şifalar diliyoruz." dedi.

Kısa bir süre önce yerel seçimleri geride bıraktıklarını hatırlatan Çetin, vatandaşın ümidi ve umudunun hala AK Parti olduğunu ve partinin emin adımlarla yoluna devam ettiğini dile getirdi.

Vatandaşların demokratik haklarına ve sandığa yansıttıkları iradeye saygı duyduklarının altını çizen Çetin, diğer partilerin AK Parti'nin bu duruşunu örnek almaları ve bu tutumla yollarına devam etmeleri gerektiğini vurguladı.

Seçimlerde Antalya halkının kendilerine muhalefet görevi verdiğinin altını çizen Çetin, şunları kaydetti:

"Vatandaşın verdiği her oya boynumuz kıldan incedir. Bundan sonra bize, Antalya halkı adına belediye başkanlarının vaatlerini ne kadar yaptıklarını takip etme görevi düşmüştür. Vatandaşlarımız, bizi seven, gönül veren dava dostlarımız adına bu görevimizi sonuna kadar layıkıyla yapacağız. Belediye başkanlarının her zaman arkasında, halkımızın yararına hizmetleri ne kadar yaptığı ve yapamadığını takip edeceğiz. Biz 14 ve 28 Mayıs'tan güçlü çıkmış, Türkiye iradesini temsil eden bir Cumhur İttifakı'yız. Milletin verdiği bu görevi de layıkıyla taşımaya devam edeceğiz. Antalya'da üzerimize düşen hizmetleri yapma noktasında bize düşen görevleri vekillerimizle, MKYK üyelerimizle ve bakanlarımızla yapacağız inşallah."

Çetin, bayramlaşma programına katılan vatandaşlara teşekkür ederek, bayramlarını kutladı.

Programa AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, Kemal Çelik, Tuba Vural Çokal, Atay Uslu, İbrahim Ethem Taş, AK Parti MKYK üyesi Menderes Türel, il teşkilatı ve partililer katıldı.

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Kaynak: AA / Güncel

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