AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan Serap Gürbüz ile Evlendi
AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan, Serap Gürbüz ile Ankara'da düzenlenen nikah töreniyle dünyaevine girdi. Nikah şahitliklerini ise birçok önemli isim yaptı.
Ak Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan, Serap Gürbüz ile dünyaevine girdi.
Serap Gürbüz ve AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan, Ankara'da düzenlenen nikah töreniyle evlendi.
Çiftin nikah şahitliğini, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TBMM Başkan Vekili Bekir Bozdağ, AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, AK Parti Genel Başkan yardımcıları Hayati Yazıcı, Hamza Dağ, Ömer İleri, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan yaptı.