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AK Parti Ankara Milletvekili Çam, Polatlı'da saha ziyaretinde bulundu

AK Parti Ankara Milletvekili Çam, Polatlı'da saha ziyaretinde bulundu
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AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, Ankara'nın Polatlı ilçesinde saha ziyareti gerçekleştirdi.

Ak Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, Ankara'nın Polatlı ilçesinde saha ziyareti gerçekleştirdi.

Çam, saha programı kapsamında Beyceğiz Mahallesi'nde ayçekirdeği hasadına katıldı, gaziler, hastalar ve ilçe esnafıyla bir araya geldi.

Gazetecilere açıklama yapan Çam, "Terörsüz Türkiye" sürecine değinerek, "Meclisimizden geçen toplumsal barış yasasıyla (Çerçeve Yasa) 'Terörsüz Türkiye' sürecini kararlılıkla sürdürüyoruz. Halkımızın bu sürece desteği tam. Artık terörün yok olmasıyla sadece doğuda değil, tüm ülkemizde kalkınma ve toplumsal huzur ivme kazanacak. Tek bir vatandaşımızı dahi şehit vermeden, milli birlik ve kardeşlik içerisinde üreterek büyüyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ak Parti Polatlı İlçe Başkanı İlhami Teke de toplumsal huzur, halkın refahı ve ilçenin kalkınması adına sahada var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Programında Çam'a, AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Halil Hotaman ve yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti.

Kaynak: AA
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