AK Parti Ankara Milletvekili Aydemir, Antalya'da şehit ailelerini ziyaret etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin en genç milletvekili olan AK Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir, " Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında Antalya'nın Aksu ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Aydemir, ziyaretleri kapsamında Şehit Jandarma Er Mustafa Göktürk ve Uzman Çavuş Hasan Daniyel'in ailelerini ziyaret ederek, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şehit ailelerine gönderdiği mektubu teslim etti.

Zehranur Aydemir, " Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında Antalya'nın Aksu ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulunduklarını belirterek, buluşmaların bir diğer amacının da "Terörsüz Türkiye"yi anlatmak olduğunu belirtti.

Türkiye'nin 42 yıllık terör belasından kurtulma noktasına geldiğini ifade eden Aydemir, "İnşallah bir daha annelerimizin gözünden yaş akmayacak, hiçbir evladımızı terör gibi bir belaya kurban etmeyeceğiz." dedi.

Aydemir, şehit ailelerini ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendileri için yazdıkları mektupları ilettiklerini kaydetti.

Ziyarette AK Parti Aksu İlçe Başkanı Sinan Temirtaş ve yönetimi de yer aldı.