AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan'dan CHP Genel Başkanı Özel ve parti yönetimine tepki

Ak Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a gönderildiği öne sürülen hakaret içerikli mesajlar üzerinden CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve parti yönetimine tepki gösterdi.

Ak Parti Ankara İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, AK Parti Ankara İl Teşkilatı, Pursaklar'da düzenlenen İlçe Danışma Meclisi toplantısında bir araya geldi.

İl Başkanı Hakan Han Özcan, burada yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ve CHP yönetimine eleştirilerde bulundu.

Son günlerde kamuoyuna yansıyan ve CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a gönderildiği öne sürülen hakaret içerikli mesajları anımsatan Özcan, CHP'de yaşanan tartışmaların parti içindeki anlayışı ortaya koyduğunu belirtti.

Özcan, "Gündemde görüyorsunuz, kendi genel başkanı, kendi belediye başkanına en ağır hakaretleri, küfrü yapabilen bir topluluk bunlar. İşleri bozulduğu zaman en ağır hakaretleri yaparlar. Bunlarda aile kavramı yok." ifadelerini kullandı.

CHP'nin geçmişteki "helalleşme" söylemlerinin samimi olmadığını, sağcı ve muhafazakar seçmenin aldatılmaya çalışıldığını ifade eden Özcan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunlar İYİ Partiden, diğer partilerden vekil alırken başka söylerler, kendilerine vekil pazarı kurarken başka söylerler. Sağcıları da ülkücüleri de muhafazakarları da takiye ile kandırmaya çalıştılar. Ama sonunda asıllarına rücu ettiler. Bunlarda cibilliyet yok, bunlarda izan yok, bunlarda vatan millet kavramı yok. Şu anki CHP ne yazık ki Fetövari veyahut da uluslararası manada birilerinin maşalığını yapan yöneticilere sahip. İngiliz'inden, Amerikalısından medet umuyorlar. Allah bu milleti ve Müslümanları bu CHP zihniyetinden ve bunların ekibinden korusun."

Cumhur İttifakı'nın önemine değinerek, birlik ve beraberlik mesajı veren Özcan, "Rabb'im, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin birliğini daim eylesin. Bizler her hanede, her sokakta 'Ak elçi' olarak çalışacağız. Allah izin verirse Sayın Cumhurbaşkanı'mızı en yüksek oranlarla Ankara'dan, İstanbul'dan ve tüm illerden yeniden güçlü bir şekilde çıkaracağız." diye konuştu.