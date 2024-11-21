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AK Parti Altındağ Kadın Kolları'ndan Dünya Çocuk Hakları Günü Programı

AK Parti Altındağ Kadın Kolları'ndan Dünya Çocuk Hakları Günü Programı
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AK Parti Altındağ Kadın Kolları, '20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü' dolayısıyla bir program düzenledi. Etkinlikte konuşan AK Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir, Gazze'deki çocukların haklarından mahrum kaldığını vurguladı. Programa Filistin'den gelen çocuklar da katıldı.

AK Parti Altındağ Kadın Kolları Başkanlığınca, "20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü" dolayısıyla program düzenlendi.

Başkent Millet Bahçesi'nin Çocuk Kulübü önünde düzenlenen programa, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, AK Parti Altındağ Kadın Kolları Başkanı Demet Akçadağ ve Filistin'den Türkiye'ye getirilen çocuklar katıldı.

AK Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir, programda yaptığı konuşmada, etkinliğe 13 günlük bebeğiyle geldiğini söyledi.

Gazze'de soykırıma maruz kalan çocukların haklarından mahrum bırakıldığına işaret eden Aydemir, "Gazze'de okul yok çünkü Gazze'de çocuk yok." dedi.

Aydemir, çocukların geleceğin teminatı olduğuna işaret ederek, "Çocuklarımız, ülkemizin ve dünyamızın geleceğine damga vuracak güçte ve kararlılıktadır. Gülen yüzleri, sevinçle parlayan gözleri, her zaman sevgiye açık tertemiz yürekleriyle siz çocuklar toplumun umudu, aydınlık yarınların güvencesisiniz." diye konuştu.

Çocukların şiirler okuduğu programda, hatıra fotoğrafı çektirildi.

Daha sonra Filistinli çocuklar, kulüpteki çeşitli etkinliklere katıldı.

Kaynak: AA / Ömer Olcay - Güncel
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