AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu'dan Ramazan Bayramı mesajı

AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aydoğdu, mesajında, İslam alemini manevi huzura eriştiren mübarek ramazan ayını uğurlamaya hazırlandıklarını belirtti.

Ramazan Bayramı'nı milletçe birlik, beraberlik ve huzur içinde idrak etmenin mutluluğunu yaşayacaklarını vurgulayan Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Bayramlar, milletimizin ortak coşkusu ve hayatımızın müstesna günlerinden birisidir. Toplumsal birlikteliği ve dayanışmayı pekiştiren değerlerin yoğun olarak yaşandığı günlerdir. Bu mübarek bayram günlerinin birleştirici ve manevi gücünün de bizleri yeni ufuklara taşıyacağına inanıyorum. Kalbi duygu ve düşüncelerle tüm Aksaraylı hemşerilerimizin ve yüce milletimizin Ramazan Bayramı'nı kutluyor, ulusumuza, ülkemize, dünyamıza ve tüm insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini temenni ediyorum."