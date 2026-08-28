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AK Parti Afyonkarahisar'da Görev Değişimi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı görevine atanan Özgür Kavak, düzenlenen programla göreve başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı görevine atanan Özgür Kavak, düzenlenen programla göreve başladı.

Kavak, cuma namazını Gedik Ahmet Paşa İmaret Camisi'nde kılarak, teşkilat mensupları eşliğinde il başkanlığına geçti.

Ardından Kavak, dualar eşliğinde yeni görevine başladı.

Kavak, "Bu görevi şahsım için bir makam olarak görmüyorum. Bu görevi bir emanet olarak görüyorum. Bilmenizi isterim ki emanetin sahibi milletimizdir. Emanetin sorumluluğu bizdedir." dedi.

Konuşmaların ardından Kavak, önceki dönem il başkanı Turgay Şahin'e çiçek takdim etti.

Program toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA
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