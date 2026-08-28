Sel felaketinin ardından Nepal-Çin sınır kapısı tamamen haritadan silindi
Nepal’deki sel felaketinin ardından Çin ile Nepal arasındaki sınır kapısının bulunduğu bölgenin son hali uydu görüntülerine yansıdı. Selin bölgede büyük yıkıma yol açtığı görülürken, felakette can kaybı 469’a yükseldi.
Nepal’de meydana gelen sel felaketinin ardından felaketin etkilediği bölgeye ait yeni görüntüler ortaya çıktı.
SINIR KAPISI TAMAMEN HARİTADAN SİLİNDİ
Uydu görüntülerinde, Çin ile Nepal arasındaki sınır kapısının bulunduğu bölgenin sel sonrası durumu gözler önüne serildi. Görüntüler, sel felaketinin ardından bölgedeki değişimi ortaya koydu.
CAN KAYBI 469’A YÜKSELDİ
Nepal’deki sel felaketinde bilanço ağırlaşmaya devam ederken, hayatını kaybedenlerin sayısının 469’a yükseldiği bildirildi. Bölgede selin yol açtığı hasarın tespiti ve arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: Haberler.com