Depremle birlikte Adıyaman'ın içme suyu alt yapısının da ağır hasar aldığı ve bazı sıkıntılar yaşandığını vurgulayan Milletvekili Kurt, Recep Grup İçme Suyu Tesisi'nin yenilenmesi çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, Recep Grubu İçme Suyuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Depremle birlikte Adıyaman'ın içme suyu alt yapısının da ağır hasar aldığı ve bazı sıkıntılar yaşandığını vurgulayarak açıklamalarda bulunan Milletvekili Kurt, "Recep Grup İçme Suyu Tesisi, Mülga Köy Hizmetleri teşkilatınca 1986 yılında başlanmış ve 2005 yılında hizmete açılmıştır. Bu tesis ile her ne kadar 157 yerleşim birimine içme suyu verilmesi planlanmış ise de, ancak 91 yerleşim birimi için tamamlanabilmiştir.

Adıyaman İl Özel İdaresi ile DSİ arasında imzalanan protokol çerçevesinde söz konusu tesisin yenilenmesi çalışması başlatılmış ve 2016 yılında yapılan yeni proje ile 170 adet yerleşim birimine (Mahalle-mezra-köy-belde) su verilmesi planlanmıştır. Projede Değirmen 1 ve Değirmen 2 kaynaklarından ( 1986 tahsisli) 134 lt/sn su alınacak olup eski güzergaha paralel bir şekilde yapılarak ve yeni hatlar eklenerek yapılacaktır. Mevcut isale hattının güzergahında yer yer heyelanlı bölgelerden geçmesi nedeniyle ana hatta sık sık patlakların oluşması, depremin alt yapıya hasar vermesi ve hatların ekili-dikili alanlardan geçmesi dolayısıyla bir kısım su kaynağının tarımsal sulamada tüketilmesine zamanında müdahale edilememesi dolayısıyla sorun yaşanmaktadır.

Ana hat ve yan hatlarda çok yüksek basınca rağmen borulardaki eskimeye bağlı deformasyon-paslanma gibi nedenlerden dolayı da sık sık patlaklar oluşmaktadır. Bu sorunlara ekipler tarafından müdahale edilmektedir.

Mevcut halde, Recep içme suyu hattından Çelikhan ilçesinden 2 köy, Sincik ilçesinde 5 köy (+19 mezra), Kahta ilçesinde 25 Köy (+26 mezra), Samsat ilçesinde 11 Köy (+5 mezra) olmak üzere 43 Köy ve 50 adet mezra faydalanmaktadır. Bu köy ve mezralardan 40 yerleşim biriminin ayrıca ek kaynakları mevcut olup su teminine ilişkin tesisleri mevcuttur. Yenilenmekte olan Recep Grup İçme Suyu Hattı 14 Eylül 2020 tarihinde DSİ tarafından 87.120.000,00 TL ye ihale edilmiş olup 2 Ekim 2021 tarihinde işe başlanmıştır. Süre uzatımları ile birlikte iş bitim tarihi 29. Haziran 2024'dür. DSİ teşkilatının kontrolünde inşaat devam etmektedir.

Hemşehrilerimizin Recep Grubu içme suyunda mağdur edilmemesi, su kısıtlaması yaşanmaması ve tüm bölgeye su tedarikinin sağlıklı şekilde verilmesi için başta özel idare personelimiz olmak üzere emek veren çaba harcayan tüm görevlilere teşekkür ediyorum.

En kısa zamanda yeni su hattının devreye alınması için de yoğun şekilde çalışmalar devam etmektedir. Vatandaşlarımızın içme suyunu tarımsal sulamada kullanmaması için gereken hassasiyeti göstermelerini istirham ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN