AK Parti Adapazarı 67. Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı

Ak Parti Adapazarı 67. Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, toplantı Orhan Gazi Kültür Merkezi'nde düzenlendi.

Açıklamada toplantıdaki konuşmasına yer verilen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 2026'nın Sakarya için hizmet ve eser yılı olacağını ifade etti.

Çalışmaları 16 ilçeyi kapsayan eşit ve adil hizmet anlayışıyla yürüttüklerini belirten Alemdar, metrobüs, raylı sistem, bilim merkezi, şehir kütüphanesi, kongre merkezi gibi projelerle şehre tarihi yatırımlar kazandıracaklarını kaydetti.

Alemdar, yeni yılda da birçok müjdeyi paylaşacakları aktardı.

Programa katılan AK Parti Sakarya milletvekilleri Lütfi Bayraktar, Ali İnci, Ertuğrul Kocacık, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Abdurrahman Akyüz, MHP İl Başkanı Oğuz Alkaş, AK Parti İlçe Başkanı Samet Çağlayan, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Hatice Genç, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Emircan Kocaman da birer konuşma yaptı.

Toplantıda ilçe başkanları, meclis üyeleri, muhtarlar, mahalle başkanları, partililer, sivil toplum kuruluşu ve oda temsilcileri de yer aldı.