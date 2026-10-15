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AK Parti Adana İl Başkanı Özkan, sağanak sonrası altyapı sorunlarına tepki gösterdi

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AK Parti Adana İl Başkanı Mustafa Özkan, Adana'da sağanak sonrası yolların göle dönmesine ve günlük yaşamın felç olmasına tepki gösterdi. Özkan, kentin mazeret değil kalıcı çözümler ve güçlü altyapıya ihtiyacı olduğunu belirtti.

AK Parti Adana İl Başkanı Mustafa Özkan, kentte sabaha karşı etkili olan sağanağın ardından yaşanan olumsuzluklara tepki gösterdi.

Özkan, yazılı açıklamasında, Adana'da her yağmurda yolların göle döndüğünü, caddelerin su altında kaldığını ve günlük yaşamın felç olduğunu belirtti.

Adanalıların her yağmurda aynı mağduriyeti yaşamak zorunda olmadığına dikkati çeken Özkan, şunları ifade etti:

"Adana'nın ihtiyacı mazeret değil, kalıcı çözümler ve güçlü bir altyapıdır. Vatandaşımız bahane değil, hizmet, açıklama değil, çözüm bekliyor. Adana'nın sorunları ortadayken, şehrimizi yönetenlerin kendi iç hesaplaşmalarıyla gündem oluşturması kabul edilemez. Onlar kendi iç meseleleriyle uğraşırken Adana'nın sorunları büyüyor, şehrimiz her geçen gün potansiyelinin gerisinde kalıyor."

Özkan, kendi iç düzenini ve huzurunu sağlayamayan, enerjisini şehrin sorunlarına yöneltemeyen bir yönetim anlayışının Adana'nın geleceğine yön vermesinin mümkün olmadığını belirtti.

Adana'nın geleceğini güvence altına alan projeleri hak ettiğini bildiren Özkan, şunları kaydetti:

"Altyapıdan ulaşıma, şehir planlamasından çevre düzenlemesine kadar her alanda ciddi, planlı ve kalıcı adımlara ihtiyaç duyuyor. Bizim önceliğimiz belli, Adana'nın sorunları, Adanalının beklentileri ve hemşehrilerimizin yaşam kalitesi. Adana artık her yağmurda aynı görüntüleri yaşamak istemiyor. Adanalı hizmet istiyor, çözüm istiyor, hak ettiği şehirde yaşamak istiyor."

Kaynak: AA
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