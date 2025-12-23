Haberler

Hindistan'da Air India Uçağı Motor Arızası Nedeniyle Yeni Delhi'ye Geri Döndü

Güncelleme:
Hindistan'da Air India'ya ait bir uçak, Mumbai'ye gitmek üzere havalandıktan sonra motor arızası nedeniyle Yeni Delhi'ye acil iniş yaptı. Olayda can kaybı yaşanmadı ve Sivil Havacılık Bakanlığı soruşturma başlattı.

YENİ DELHİ, 23 Aralık (Xinhua) -- Hindistan'da Air India'ya ait bir yolcu uçağı, Mumbai'ye gitmek üzere havalandıktan sonra motor arızası nedeniyle Yeni Delhi'deki İndira Gandi Uluslararası Havalimanı'na acil iniş yapmak zorunda kaldı. Pazartesi günü sabah saatlerinde meydana gelen olayda can kaybı yaşanmadı.

Hindistan Sivil Havacılık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Mumbai seferini yapan Air India'ya ait AI-887 sefer sayılı uçak, motorlarından birinde yağ basıncının sıfıra düşmesi üzerine Yeni Delhi'ye geri döndü.

Yolcular için alternatif düzenlemeler yapıldığını kaydeden Air India, bakanlığın talimatı doğrultusunda yürütülecek soruşturmada tam işbirliği yapacaklarını açıkladı.

Öte yandan bakanlık olayla ilgili soruşturma başlatılması ve ayrıntılı bir rapor hazırlanması talimatı verdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
