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Fransız hava yolu şirketi Air France, Orta Doğu'da bazı şehirlere uçuşlarını askıya aldı

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Fransız hava yolu şirketi Air France, Orta Doğu'daki güvenlik riskleri ve hava sahalarının kapalı olması nedeniyle Riyad, Beyrut ve Dubai'ye yapılacak uçuşlarını belirli tarihlere kadar askıya aldığını duyurdu.

Fransız hava yolu şirketi Air France, Orta Doğu'da yaşanan gerilim nedeniyle bazı şehirlere uçuşlarını askıya aldığını duyurdu.

Air France'tan yapılan açıklamada, müşterilerin ve uçuş ekiplerinin güvenliğinin şirketin önceliği olduğu belirtildi.

Bu nedenle Orta Doğu'daki güvenlik riskleri ve hava sahalarının kapalı olması nedeniyle bölgeye bazı uçuşların askıya alındığı bildirildi.

Açıklamada, bu kapsamda Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a yapılacak uçuşların 24 Temmuz'a, Lübnan'ın başkenti Beyrut uçuşlarının iki yönlü olarak 2 Ağustos'a, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Dubai uçuşlarının da iki yönlü olarak 27 Temmuz'a kadar yapılmayacağı aktarıldı.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşı sonlandırmak için Washington ve Tahran 14 Haziran'da İslamabad Mutabakatı imzalamış, mutabakatla nihai anlaşma için 60 günlük müzakere süresi öngörülmüştü.

Ancak ABD ordusu, 8 Temmuz'da İran'a karşı yeni saldırılar başlatmış, İran da bu saldırılara misilleme olarak komşu ülkelerdeki ABD üslerini hedef almıştı.

Kaynak: AA / Şeyma Yiğit
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