Ailevi Tartışmada Bıçaklı Saldırı: Amca Yaralı, Yeğen Tutuklandı
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde, M.Y. adlı amca, yeğeni C.Y. tarafından bıçakla yaralandı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan amcanın tedavisi sürerken, yeğen C.Y. tutuklandı.
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde amcasını bıçakla yaralayan kişi tutuklandı.
Boduroğlu Mahallesi'nde yaşayan M.Y. (44), ailevi nedenlerle tartıştığı yeğeni C.Y. (23) tarafından bıçaklandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ağır yaralı amca, ilk müdahalenin ardından Kırkağaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ardından Soma Devlet Hastanesi'ne sevk edilen amcanın tedavisi sürüyor.
Polis ekiplerince gözaltına alınan C.Y. ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Güncel