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Ailesinin anahtarı unuttuğu çocuk, eve girmek için tırmandığı 2'nci kat balkonundan düşerek yaralandı

Ailesinin anahtarı unuttuğu çocuk, eve girmek için tırmandığı 2'nci kat balkonundan düşerek yaralandı
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BURSA’nın İnegöl ilçesinde ailesinin anahtarı içeride unutması sonucu Nida E. (11), eve girmek için tırmandığı 2'nci katın balkonundan düşerek yaralandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde ailesinin anahtarı içeride unutması sonucu Nida E. (11), eve girmek için tırmandığı 2'nci katın balkonundan düşerek yaralandı.

Olay, saat 18.00 sıralarında İnegöl ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi Evgü Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanda meydana geldi. İddiaya göre; ailesinin anahtarı içeride unutması üzerine Nida E., kapıyı açmak için binanın 2'nci katındaki daireye balkondan girmek istedi. Küçük çocuk, balkona tırmandığı sırada dengesini kaybederek 2'nci kattan düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. 6 metreden beton zemine düşerek yaralanan Nida E., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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