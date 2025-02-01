Ailesini katleden zanlı, otobüsten iner inmez yakalandı
Eyüpsultan'da ailesinden 4 kişiyi silahla vurarak öldüren 17 yaşındaki şahıs, Bursa'daki otobüs terminalinde polis tarafından yakalandı. Şahsın yakalanma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Eyüpsultan'daki evlerinde ailesinden 4 kişiyi silahla vurarak öldüren B.Y'nin Bursa'daki otobüs terminalinde polis tarafından yakalanma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
AİLESİNİ KATLEDEN ŞAHIS BURSA'DA YAKALANDI
Akşemsettin Mahallesi Derin Sokak'taki apartman dairesinde anneannesi Fatma İnce, babası Mehmet Yenigün, annesi Aysun Yenigün ve kardeşi Dilan Yenigün'ü silahla öldürdükten sonra şehirler arası otobüsle Bursa'ya kaçan 17 yaşındaki B.Y'nin yakalanma anına ilişkin görüntülere ulaşıldı.
YAKALANMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Güvenlik kamerası kaydında, polis ekiplerinin teknik ve fiziki takip sonrası B.Y'yi terminalde otobüsten iner inmez gözaltına alması yer aldı. Zanlı B.Y, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklanmıştı.