Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Ailem Güvende davasında Kaos GL'nin 3 denetim kurulu üyesi tahliye edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ailem Güvende davasında Kaos GL'nin 3 denetim kurulu üyesi tahliye edildi
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'da "Ailem Güvende" operasyonları kapsamında tutuklanan Kaos GL yöneticileri ile bir gazetecinin tutukluluğu sürerken, 3 denetim kurulu üyesi tahliye edildi. 17 kişinin yargılanacağı davanın ilk duruşması 24 Aralık'ta Ankara 27. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

(ANKARA) - Ankara'da "Ailem Güvende" operasyonları kapsamında tutuklanan Kaos GL yöneticisi 3 kişinin tahliyelerine karar verildi.

"Ailem Güvende" operasyonları kapsamında tutuklanan Kaos GL yöneticileri Nedime Erdoğan, Umut Derin ve Janset Kalan ile KaosGL.org'da yayımlanan haber nedeniyle tutuklanan gazeteci Tuğba Tekerek'in tutukluluk hallerinin devamı, Selin Berghan'ın da arasında bulunduğu 3 denetim kurulu üyesinin ise tahliyeleri kararlaştırıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede de kabul edildi. Davanın ilk duruşması Ankara 27. Asliye Ceza Makkemesi'nde 24 Aralık saat 11.00'de görülecek.

Kaos GL yöneticileri, üyeleri ve gazetecilerin de aralarında bulunduğu 17 kişi "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "çocuğun görebileceği yerlerde müstehcenlik" ve "müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek" suçlarından yargılanacak.

Kaynak: ANKA
Bu haber 5 sitede yayınlandı.
Camide erkeklerle aynı safta oturan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hülya Terzioğlu sessizliğini bozdu104

Camide erkeklerle aynı safta oturan AK Partili isim sessizliğini bozdu
UNICEF İyi Niyet Elçisi Tuba Büyüküstün'den COP31'de dikkat çeken çağrı

Tuba Büyüküstün'den COP31'de dikkat çeken çağrı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hindistan'da göbeğinin yanında havai fişek yakan kadın yaralandı

Bu hareketinin bedelini ağır ödedi!
Çöken bina can almıştı! İstinat duvarındaki çatlak için sadece şerit çekildi

Çöken bina can almıştı! Çatlayan duvar için alınan önleme bakın
Eğlence mekanına silahlı saldırı! Gencecik adamı hayattan kopardılar

Ülkenin gençliği nereye gidiyor! Suçlarının cezası yaşlarından fazla
Ümit Özat'tan Arda Güler'i kızdıracak sözler! Bin kere onu seçti

Arda için söyledikleri olay oldu!

Merkez Bankası'ndan kritik karar! Faaliyet izni iptal edildi

Merkez Bankası o şirketin fişini çekti
Ünlü ekonomist paylaştı! İş görüşmesinde pes dedirten talepler

Ünlü ekonomist paylaştı! İş görüşmesinde pes dedirten talepler
Rum lider, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı von der Leyen'e şikayet etti

Erdoğan'ın karşılamadığı liderden skandal adım! Tansiyon yükseliyor