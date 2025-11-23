Haberler

Aileden Topluma Sağlıklı Cinsel Kimlik Gelişimi Sempozyumu Düzenlendi

Güncelleme:
Kadın Sağlıkçılar Eğitim ve Dayanışma Vakfı (KASAV) tarafından düzenlenen sempozyumda, cinsel kimlik gelişimi, tıbbi ve sosyokültürel boyutlarıyla ele alındı. Uzmanlar, aile dinamiklerinin çocuk üzerindeki etkilerini ve sağlıklı kimlik gelişimini destekleyen faktörleri vurguladı.

Kadın Sağlıkçılar Eğitim ve Dayanışma Vakfı (KASAV) tarafından "Aileden Topluma Sağlıklı Cinsel Kimlik Gelişimi" temasıyla bu yıl 12'ncisi düzenlenen sempozyumda, cinsel kimlik gelişimi, tıbbi, psikolojik, sosyokültürel ve toplumsal boyutlarıyla ele alındı.

Biruni Üniversitesinin Zeytinburnu Yerleşkesi'nde, "Aile Yılı" kapsamında gerçekleştirilen programda, alanında uzman akademisyenler, hekimler, psikologlar ve sosyal bilimciler sunum yaptı.

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan KASAV Yönetim Kurulu Başkanı Opr. Dr. Gülhan Cengiz, sağlıklı kimlik gelişiminin bireyin kendini tanıma ve toplumla ilişki kurma biçimini şekillendirdiğini söyledi.

Çocuğun büyüyüp gelişme döneminde öncelikle aileden ve ebeveynlerinden etkilendiğini belirten Cengiz, " Çocuk, okula gitmesiyle birlikte arkadaşları ve sosyal medyanın etkisi altındadır. Çocuklarımızın küresel tehlikelerden zarar görmemesi için özellikle aile en önemli bir rolü oynamaktadır." dedi.

Cengiz, çocuğun, bağlanma, güven, değer aktarımı ve iletişim ortamına olan ihtiyacının altını çizerek, "Yapılan saha çalışmalarında milletimizin yüzde 94'ünün aile konusunda hassasiyet taşıdığı, yüzde 73'ünün ise cinsiyetsizleştirme akımlarının aile yapısına karşı dayatma ve tehdit olarak gördüğü ortaya çıkmıştır. Çocuklar ailelerini rol model olarak alırlar. Onların hayata bakışı, anne babanın sosyal ortamda nasıl hareket ettiği çok önemlidir. Ailenin içerisindeki dinamik ilişkiler de çok önemlidir. Aile içerisindeki iletişimdeki denge, çocuğu pozitif olarak etkiler." ifadelerini kullandı.

Cinsel kimlik gelişimindeki bozukluğun genetik bir olay olmadığının ispatlandığını belirten Cengiz, "Bir dönem, onun doğuştan olduğu söylenerek toplum yönlendirilmeye çalışıldı. Yapılan ilmi çalışmalar, sadece biyolojik cinsiyetin gelişim olduğunu göstermiştir. Cinsel kimlik sosyal ve kültürel etkilenmeyle oluşuyor." dedi.

Cengiz, her şeye rağmen cinsel kimlik sıkıntıları olan gençler olabileceğini, bu kişilerin de destek alabileceklerini, tedavi olabileceklerini bilmelerinin önemli olduğunu dile getirdi.

Sempozyum kapsamında yapılan sunumlarda, sağlıklı cinsel kimlik gelişimi, sağlıklı gelişimin bozulmasına sebep olan faktörler, kültürel dönüşüm gibi konular ele alındı.

Kaynak: AA / Ali Osman Kaya - Güncel
Haberler.com
500
Kum hırsızları sahilleri talan etti, jandarma gece gündüz devriyeye başladı

Vatandaşlar isyan etti! Su değil çamur akıyor

Yakalamak için 2 buçuk saat uğraşıldı, 65 bin TL'ye satıldı

Avukat, tartıştığı baba ve oğlunu katletti

Kum hırsızları sahilleri talan etti, jandarma gece gündüz devriyeye başladı

Rüzgarın etkisiyle büyüdü! İzmir'de gece yarısı korkutan yangın

Yeşil sahada korku dolu anlar! Amatör maçta futbolcu bilincini kaybetti

Erdoğan G20 Zirvesi kapanış oturumunda konuştu: Filistin devleti kurulmadan küresel barış sağlanamaz

Ekmeğin içerisinden odun parçaları çıktı

ABD Meksika sınırındaki plajı kapattı, iki ülke arasında kriz patlak verdi

Rusya, Ukrayna'da üç yerleşim yerini ele geçirdi

Marco Asensio durdurulamıyor! Son 5 maçta 7 gole katkı

Tapusu bile yok! Fiyatı lüks dairelerle yarışıyor

