Aileden Topluma Sağlıklı Cinsel Kimlik Gelişimi Sempozyumu Düzenlendi

Kadın Sağlıkçılar Eğitim ve Dayanışma Vakfı (KASAV) tarafından "Aileden Topluma Sağlıklı Cinsel Kimlik Gelişimi" temasıyla bu yıl 12'ncisi düzenlenen sempozyumda, cinsel kimlik gelişimi, tıbbi, psikolojik, sosyokültürel ve toplumsal boyutlarıyla ele alındı.

Biruni Üniversitesinin Zeytinburnu Yerleşkesi'nde, "Aile Yılı" kapsamında gerçekleştirilen programda, alanında uzman akademisyenler, hekimler, psikologlar ve sosyal bilimciler sunum yaptı.

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan KASAV Yönetim Kurulu Başkanı Opr. Dr. Gülhan Cengiz, sağlıklı kimlik gelişiminin bireyin kendini tanıma ve toplumla ilişki kurma biçimini şekillendirdiğini söyledi.

Çocuğun büyüyüp gelişme döneminde öncelikle aileden ve ebeveynlerinden etkilendiğini belirten Cengiz, " Çocuk, okula gitmesiyle birlikte arkadaşları ve sosyal medyanın etkisi altındadır. Çocuklarımızın küresel tehlikelerden zarar görmemesi için özellikle aile en önemli bir rolü oynamaktadır." dedi.

Cengiz, çocuğun, bağlanma, güven, değer aktarımı ve iletişim ortamına olan ihtiyacının altını çizerek, "Yapılan saha çalışmalarında milletimizin yüzde 94'ünün aile konusunda hassasiyet taşıdığı, yüzde 73'ünün ise cinsiyetsizleştirme akımlarının aile yapısına karşı dayatma ve tehdit olarak gördüğü ortaya çıkmıştır. Çocuklar ailelerini rol model olarak alırlar. Onların hayata bakışı, anne babanın sosyal ortamda nasıl hareket ettiği çok önemlidir. Ailenin içerisindeki dinamik ilişkiler de çok önemlidir. Aile içerisindeki iletişimdeki denge, çocuğu pozitif olarak etkiler." ifadelerini kullandı.

Cinsel kimlik gelişimindeki bozukluğun genetik bir olay olmadığının ispatlandığını belirten Cengiz, "Bir dönem, onun doğuştan olduğu söylenerek toplum yönlendirilmeye çalışıldı. Yapılan ilmi çalışmalar, sadece biyolojik cinsiyetin gelişim olduğunu göstermiştir. Cinsel kimlik sosyal ve kültürel etkilenmeyle oluşuyor." dedi.

Cengiz, her şeye rağmen cinsel kimlik sıkıntıları olan gençler olabileceğini, bu kişilerin de destek alabileceklerini, tedavi olabileceklerini bilmelerinin önemli olduğunu dile getirdi.

Sempozyum kapsamında yapılan sunumlarda, sağlıklı cinsel kimlik gelişimi, sağlıklı gelişimin bozulmasına sebep olan faktörler, kültürel dönüşüm gibi konular ele alındı.