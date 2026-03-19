Ramazan'da 'Gönül Seferberliği' ile 610 Bin Hane Ziyaret Edildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca ramazan ayında yürütülen "Gönül Seferberliği" çalışmaları kapsamında, Türkiye genelinde yaklaşık 610 bin hane ziyaret edildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ailenin korunması ve aile bağlarının güçlendirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar ramazan ayında da 81 ilde sürdürüldü.

Bu kapsamda, başta yöneticiler olmak üzere, merkez ve taşra teşkilatı, Sosyal Hizmet Merkezleri ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı çalışanlarınca çocuk, engelli ve yaşlı bakım kuruluşları ziyaret edildi. Şehit yakınları, gaziler, koruyucu aileler ve Bakanlık hizmet modellerinden yararlanan aileler de ramazan ayında yalnız bırakılmadı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatıyla haneleri ziyaret eden ekipler, ailelere devletin yanlarında olduğu mesajını iletti.

Ziyaretlerde, vatandaşların memnuniyet düzeyleri ile sunulan hizmetlere ilişkin görüş ve talepler dinlendi, ailelerin ihtiyaçları yerinde tespit edilerek, destek mekanizmalarının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütüldü.

"Vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz"

Sahadan elde edilen geri bildirimlerin, Bakanlığın hizmet politikalarına katkı sağlaması ve sosyal hizmetlerin daha etkin, kapsayıcı ve ihtiyaç odaklı şekilde yürütülmesine zemin oluşturması bekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşlarımızın kapısını çalarken sadece bir ziyaret gerçekleştirmiyoruz, aynı sofrayı paylaşıyor, aynı duyguda buluşuyoruz. Ziyaretlerde kurulan samimi bağlar bizim için çok kıymetli. Her hanede bir tebessüm görmek, bir gönüle dokunmak en büyük motivasyonumuz. Bu buluşmalar, devlet ile millet arasındaki bağı daha da güçlendiriyor. Son 24 yılda olduğu gibi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde vatandaşlarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz."