Haberler

Bakanlık Kocaeli'deki İstismar Davasına Müdahil Olacak

Bakanlık Kocaeli'deki İstismar Davasına Müdahil Olacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kocaeli'de 15 yaşındaki kız çocuğunun istismarı iddiasıyla ilgili sürece dahil oldu. Mağdur ve ailesine psikososyal destek sağlanırken, en ağır ceza için davanın takipçisi olunacağı açıklandı.

(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kocaeli'de 15 yaşındaki bir kız çocuğunun cinsel istismara uğradığı iddiasına ilişkin sürece dahil olduklarını belirterek, açılacak davaya müdahil olacaklarını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, olayın basına yansımasının ardından Kocaeli İl Müdürlüğü ekiplerinin mağdur çocuk ve ailesiyle görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.

Uzman ekipler tarafından çocuk ve ailesine psikososyal destek sağlanmaya başlandığı, çocuğun üstün yararı gözetilerek danışmanlık, eğitim ve sağlık tedbirlerinin de devreye alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Bakanlık olarak failin en ağır cezayı alması için açılacak davaya müdahil olacağız" denildi.

Bakanlık, çocuklara yönelik istismarda "sıfır tolerans" ilkesiyle hareket edildiğini belirterek, yargı sürecinin takip edileceğini ve mağdur çocuk ile ailesine desteğin sürdürüleceğini kaydetti.

Kaynak: ANKA
Mansur Yavaş İYİ Parti'ye mi geçiyor? Açıklamalar peş peşe geldi

Mansur Yavaş İYİ Parti'ye mi geçiyor? Açıklamalar peş peşe geldi
İYİ Parti'den istifa eden Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, AK Parti'ye katılacağını açıkladı

İYİ Parti'den istifa eden vekilin yeni adresi belli oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

85 yaşındaki şüpheliye çocuk istismarı suçundan ev hapsi

85 yaşındaki sapıktan erkek çocuklarına iğrenç hareket
CHP'li vekilin taciz iddiasıyla dayak yediği anlardan yeni görüntü

CHP'li vekile taciz dayağından yeni görüntü! Kimliğini gösterip...

Vergi rekortmenleri listesine giren Avukat Gönenç Gürkaynak'tan sitem dolu sözler

Vergi rekortmenleri listesine giren avukattan sitem dolu sözler
Tesettür giyimin lideri! Süleymancılara operasyonda Armine de listede

Tesettür giyimin lideri! O da listede
Süleymancılar operasyonunda gözaltına alınanların sayısı 37'ye yükseldi

Süleymancılar operasyonunda gözaltına alınanların sayısı artıyor

Bakan Gürlek'ten 'Alihan Kuriş' operasyonuna ilişkin ilk açıklama

Bakan Gürlek'ten 'Alihan Kuriş' operasyonuna ilişkin ilk açıklama
Kırmızı ışıkta kanlı pusu: 1 ölü, 2 yaralı

Kırmızı ışıkta kanlı pusu! Önce bıçak, ardından tüfekle saldırdılar