Göktaş: Destek ve Dayanışma Önemli

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Biliyoruz ki güçlü toplum, başkalarının dertleriyle dertlenen insanların omuzlarında yükselir. Vakıflarımız işte tam da bu kadim anlayışı yaşatanlardır. İyiliği büyüten, umudu çoğaltan en kıymetli hazinelerimizdendir." dedi.

Bakan Göktaş, Yoksullara Yardım ve Eğitim Vakfı'nca (YOYAV) vakıf genel merkezinde düzenlenen iftarda, ramazan ayının ülkeye ve İslam alemine hayırlar getirmesini diledi.

Ramazanın paylaşmanın ve birlik duygusunun daha iyi idrak edildiği mukaddes bir ay olduğunu belirten Göktaş, iftar sofralarının ise duaların ve umutların çoğaldığı, dayanışmanın güçlendiği özel zamanlar olduğunu ifade etti.

İftar sofrasında, insana değer veren bir medeniyetin izlerinin görüldüğünü ifade eden Göktaş, "Yardımı, hayatına rehber kılan bir milletin en güzel örneğine şahitlik ediyoruz. Biliyoruz ki güçlü toplum, başkalarının dertleriyle dertlenen insanların omuzlarında yükselir. Vakıflarımız, işte tam da bu kadim anlayışı yaşatanlardır. İyiliği büyüten, umudu çoğaltan en kıymetli hazinelerimizdendir." diye konuştu.

Göktaş, YOYAV'ın eğitimi destekleyen pek çok çalışmayı hayata geçirdiğini, yaklaşık 40 yıldır hayır işlerini kurumsallaştırıp devam ettirerek yarınlara kıymetli yatırım yaptığını söyledi.

"Gönül bağı kuran her çalışmayı desteklemeyi sürdürüyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bakanlık olarak, hayır ve iyilik faaliyetlerinin kurumsal bir yapıyla sürdürülmesine büyük önem verdiklerini vurgulayan Göktaş, şunları kaydetti:

"Sivil toplum kuruluşlarımızla iş birliklerimiz bizim için çok kıymetli. Çünkü sahadaki ihtiyacı en iyi gören yapılardan biri sivil toplum kuruluşlarıdır. Bu nedenle sosyal faydayı büyüten her adımı desteklemeye devam ediyoruz. Çocuklarımızın güvenli ve sağlıklı ortamlarda büyümesi için ortak çalışmalar yürütüyoruz. Kadınlara yönelik çalışmalarda sivil toplumun birikiminden faydalanıyoruz. Engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran hizmet modellerini birlikte güçlendiriyoruz. Sosyal yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasında sivil toplum kuruluşlarının saha tecrübesini çok değerli buluyoruz. Şehit ailelerinin ve gazilerin yanında duran ve gönül bağı kuran her çalışmayı desteklemeyi sürdürüyoruz. Aile değerlerimizi koruyan çalışmalarımızda da STK'larla yakın iş birliği içinde hareket ediyoruz. 2025 Aile Yılı'nda, STK'larla kurduğumuz iş birlikleri aileyi güçlendiren çalışmalara sahada büyük destek sağladı. Aile ve Nüfus 10 Yılı vizyonumuz doğrultusunda da inşallah bu çalışmalarımızı kalıcı bir hale getirmeye devam edeceğiz."

Gençlere tavsiyeler verdi

Bakan Göktaş, gençlere, ülkenin yarınını şekillendirecek en büyük güç olduklarını belirterek, "Hayat yolculuğunuzda göstereceğiniz gayret hem kendinizin hem de ülkemizin istikametini belirleyecektir." ifadesini kullandı.

Güçlü bir geleceğin, hedefi olan, çalışan, üreten ve değerlerinden kopmayan gençlerle mümkün olduğunu dile getiren Göktaş, "Bizler de bu doğrultuda yaşlının, engellinin, gençlerimizin, çocuklarımızın, kadınların, ailelerin ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz." diye konuştu.

Ramazanda edilen duaların kabul olmasını dileyen Göktaş, "Bu ayın bereketi, feyzi üzerimizde olsun. Rabb'im ülkemizi her türlü afetten, beladan korusun. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bizler de ülkemiz, vatandaşlarımız, istikrarımız için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

YOYAV Genel Başkanı Hüseyin Tanrıverdi de ramazanda birlik ve beraberliğin, ümmet bilincinin, yardımlaşma ve dayanışma duygularının arttığını belirterek, vakıf olarak bu ruhun sürekliliği için çalışmalar yürüttüklerini vurguladı.