Bakan Göktaş Van'da temaslarda bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Van'da ziyaretlerde bulundu.

Ağrı'daki programının ardından Van'a gelen Bakan Göktaş, Van Valiliğini ziyaret etti.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut, vali yardımcıları, AK Parti İl Başkanı Abdulahat Arvas ile kurum amirleri tarafından karşılanan Göktaş, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Balcı ile bir süre görüşen Göktaş, kentte yürütülen yatırım ve hizmetler hakkında bilgi aldı.

Bakan Göktaş, daha sonra AK Parti Van İl Başkanlığını ziyaret ederek teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.

Ardından Edremit ilçesindeki Sahil Aile Destek Merkezi'ne geçen Göktaş, merkezde yürütülen çalışmalar hakkında görevlilerden bilgi aldı, kursiyerlerin hazırladığı el emeği ürünleri inceledi.

Göktaş, son olarak merkez binasında bulunan Bebek ve Çocuk Kütüphanesi ile kreşteki çocuklarla bir araya geldi.

Kaynak: AA