Haberler

Bakan Göktaş Van'da temaslarda bulundu

Bakan Göktaş Van'da temaslarda bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Van'da ziyaretlerde bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Van'da ziyaretlerde bulundu.

Ağrı'daki programının ardından Van'a gelen Bakan Göktaş, Van Valiliğini ziyaret etti.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut, vali yardımcıları, AK Parti İl Başkanı Abdulahat Arvas ile kurum amirleri tarafından karşılanan Göktaş, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Balcı ile bir süre görüşen Göktaş, kentte yürütülen yatırım ve hizmetler hakkında bilgi aldı.

Bakan Göktaş, daha sonra AK Parti Van İl Başkanlığını ziyaret ederek teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.

Ardından Edremit ilçesindeki Sahil Aile Destek Merkezi'ne geçen Göktaş, merkezde yürütülen çalışmalar hakkında görevlilerden bilgi aldı, kursiyerlerin hazırladığı el emeği ürünleri inceledi.

Göktaş, son olarak merkez binasında bulunan Bebek ve Çocuk Kütüphanesi ile kreşteki çocuklarla bir araya geldi.

Kaynak: AA
Narin cinayetinde müebbet yiyen amca Salim Güran cezaevinden mektup yazdı: Biz masumuz, katil değiliz

Narin cinayetinde müebbet alan amcadan olay yaratacak mektup
Rusya açıklarındaki Türk kuru yük gemisine İHA saldırısı

Türkiye'nin uyarılarını umursamıyorlar! Yine saldırdılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü çift Çeşme'de aşk tazeledi

Ünlü çift Çeşme'de aşk tazeledi
Alkollü sürücünün oyunu ortaya çıkınca polislere küfür yağdırdı

Yalanı kamerayla ortaya çıkan alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı

Tekirdağ'da mezarlıkta bir kişi ölü bulundu

Mezarlıkta dehşete düşüren manzara
Çin'den taşları yerinden oynatacak altın hamlesi

Çin'den taşları yerinden oynatacak altın hamlesi
Klima dış ünitesinden elektrik akımına kapılan 4 yaşındaki Miraç öldü: 1 tutuklama

Küçük Miraç, komşularının evinde feci şekilde can verdi
Skandal olay! Sırf çarşaflı diye kadını su parkından kovdular

Sırf çarşaflı diye kadına yaptıklarına bakın
Konuşanlar'a katıldı, söyledikleri başına iş açtı! Gözaltına alındı

Konuşanlar'a katıldı, söyledikleri başına iş açtı! Gözaltına alındı