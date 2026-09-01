Bakan Göktaş: Terörsüz Türkiye milletin ortak iradesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Terörsüz Türkiye, milletimizin ortak iradesidir. Yarım asırlık terörü inşallah bitirmeye yönelik çok kıymetli bir adımı biz sahada çalışmalarımızla desteklemeye devam ediyoruz." dedi.

Programlara katılmak üzere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Adil Çalışkan ile Muş'a gelen Göktaş, Vali Avni Çakır, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, AK Parti İl Başkanı Melik Emre ve MHP İl Başkanı Osman Yüce tarafından karşılandı.

Valilik şeref defterini imzalayan Göktaş, kentteki çalışmalara ilişkin Çakır'dan bilgi aldı.

Göktaş, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen hafta Malazgirt Zaferi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kabine üyelerinin katılımıyla kutlandığını hatırlattı.

Geçen yıl temmuzda da Muş'u ziyaret ettiklerini belirten Göktaş, 13 ay sonra yapılan çalışmaları değerlendirmek ve yapılacak çalışmaları ele almak için ziyaret gerçekleştirdiklerini söyledi.

Şehit aileleriyle bir araya geldiklerini, özellikle Terörsüz Türkiye sürecinde şehit aileleri ve gazilerle vefa buluşmaları gerçekleştirdiklerini aktaran Göktaş, Muş'ta ikinci toplantılarını da bugün düzenlediklerini ifade etti.

Vali Avni Çakır ile kentteki yatırımları değerlendirme imkanı da bulduklarını ifade eden Göktaş, "Geçen yıl sözünü verdiğimiz Çocuk Evleri Sitemizin inşallah bugün temelini atacağız. Diğer yandan engelli ailelerimize yönelik çok önemli bir çalışmayı hayata geçireceğiz. Engelsiz Gündüzlü Engelsiz Yaşam Merkezimizin açılışını Muş'a kazandıracağız. Böylelikle ailelerimiz, engelli çocuklarını gündüz rahat bırakabileceği, güvenle emanet edebileceği ve sosyalleşmesine imkan tanıyan merkezin açılışını yapacağız. Bugün kadınlara yönelik çok önemli bir çalışmamız olacak. Kadın Girişimci Eğitim Tırı'mız bugün Muş'ta. Onu da ziyaret edeceğiz." diye konuştu.

Hem çocuklara yeni imkanlar sunacaklarını hem de kadınların emeğine güç katacaklarını vurgulayan Göktaş, engellilerin sosyal hayata katılımına destek olacaklarını belirtti.

"Ailelerin ve kadınların yanında yer almaya devam ediyoruz"

Cumhurbaşkanı'nın liderliğinde sosyal devlet anlayışını her haneye ulaştırdıklarını dile getiren Göktaş, şunları kaydetti:

"Son 24 yılda sadece Muş'a 21,4 milyar liralık yatırım ve destek sunduk. 22 kuruluşumuzla Muşlu kardeşlerimize hizmet sunuyoruz. Geçtiğimiz yıl temmuzda Çocuk Evleri Sitemizin müjdesini vermiştik. Bugün de inşallah 50 kapasiteli kuruluşumuzun temelini atacağız. Yakın zamanda da inşallah açmak nasip olsun. 30 kapasiteli Engelli Aktif Yaşam Merkezimizi açacağız. Engelli kardeşlerimizin sosyal hayata katılımını güçlendirecek bu çalışmayı da Muş'a kazandırmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Diğer yandan 7 Aile Destek Merkezi ve 6 kadın kooperatifiyle beraber ailelerin ve kadınların yanında yer almaya devam ediyoruz. Muş'un her ilçesinde sosyal hizmet merkezimiz var. Bunu da gerçekten çok önemsiyoruz. Sosyal hizmet anlayışımızı, devletin şefkat elini her hanemize ulaştıran bir anlayışla hareket ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde her vatandaşımızın yanında olmayı sürdüreceğiz. Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi kapsamında da Muş'ta 1619 çocuğumuza ödeme gerçekleştiriyoruz. Ocak ayından bugüne 110,6 milyon liralık kaynak aktardık."

AK Parti hükümetleri döneminde 2006'da başlatılan evde bakım yardımıyla engelli ve yaşlı yakınlarına bakan vatandaşların yanında olduklarına dikkati çeken Göktaş, bu kapsamda Muş'ta 4 bin 614 aileye aylık 15 bin 755 lira ödeme yaptıklarını ve ocak ayından bu yana 489,6 milyon lira kaynak aktardıklarını vurguladı.

"Aile ve Gençlik Fonu'nu hayata geçirdik"

Ulusal Vefa Programı'yla engelli ve yaşlılara evlerinde günlük yaşam becerileri konusunda destek olduklarını, bu kapsamda 1320 yaşlı ve engelliye yardımcı olduklarını kaydeden Göktaş, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mız geçtiğimiz yılı Aile Yılı olarak ilan etmişti. Bu kapsamda yürüttüğümüz çok önemli çalışmalar oldu. Aileyi güçlendiren ve aile bağlarını kuvvetlendiren, farkındalığı artıran pek çok çalışma başlattık. Aile kurumunu korumak ve desteklemek üzere Türkiye genelinde 19 binin üzerinde program ve faaliyet düzenledik. Bunların 113'ünü Muş'ta başlatmıştık. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın vizyonuyla yine Aile ve Gençlik Fonu'nu hayata geçirdik. Bu fon yer altı zenginliklerimizin yüzde 20'sini gençlerimizin geleceğine yatırım yapıyor. Bu kapsamda da Aile ve Gençlik Fonu'na başvuran 3 bin 166 Muşlu genç kardeşimiz oldu. Türkiye genelinde de 302 bin 972 genç çiftimiz başvurdu. Projeden faydalanan 197 çiftimizden 201 çocuğumuz dünyaya geldi. 193 çiftimizin de tek çocuğu, dört çiftimizin de ikiz çocuğu var. Proje kapsamında yuva ve evlat sahibi olan ailelerimizin kredisini bir yıl erteliyoruz. İki çocuğu olanların da kredisini tamamen hibe ediyoruz."

"Doğum yardımlarımızın kapsamını genişletmiştik"

Gelecek dönemde aileyi koruyan ve güçlendiren çalışmaları sürdüreceklerini söyleyen Göktaş, "Doğum yardımlarımızın kapsamını genişletmiştik. Bu kapsamda 2025'ten itibaren doğan her çocuğa bir destek sunuyoruz. Toplam faydalanıcısı Türkiye genelinde 1 milyon 248 bin 863 annemize doğum yardımı desteği sunduk. Muş'ta ise 9 bin 302 annemiz bu destekten faydalandı. Toplam ödememiz Türkiye genelinde 25 milyar lira. Muş'ta ise 254,3 milyon lira kaynak aktardık. İkinci ve sonraki çocuklar için düzenli bir ödeme hayata geçirmiştik. İki ve sonraki çocuklar için her ay, çocuklar beş yaşını tamamlayana kadar aylık bir ödeme gerçekleştiriyoruz. Türkiye genelinde 731 bin 644, Muş'ta da 6 bin 551 annemiz düzenli ödemeden faydalanıyor." ifadelerini kullandı.

"Terörsüz Türkiye'de şehirlerimiz yeni yatırımlarla büyüyecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güçlü iradesiyle kararlı bir süreç yürüttüklerini vurgulayan Göktaş, şunları söyledi:

"Hiç şüphe yok ki teröre karşı en güçlü kalemiz ailedir. Sağlam aile yapımız milli birliğimizin dayanağıdır. Aile güçlendikçe toplum güçlenir. Zira terör en çok ailelere, milletimizin huzuruna zarar verdi. Terörsüz Türkiye sürecinde bizler sahada çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Terörsüz Türkiye, milletimizin ortak iradesidir. Yarım asırlık terörü inşallah bitirmeye yönelik çok kıymetli bir adımı biz sahada çalışmalarımızla desteklemeye devam ediyoruz. Ailelerimiz için huzur demek Terörsüz Türkiye, çocuklarımız için güvenli bir gelecek demek Terörsüz Türkiye. Ailelerimizin birliği, beraberliği, güçlü Türkiye'ye ulaşma hedeflerini var gücümüzle birlikte kurmaya yönelik çok kıymetli bir adımdır."

Sabah şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldiklerini, bu süreçle ilgili yürüttükleri çalışmaları paylaştıklarını anlatan Göktaş, vefa buluşmalarının kendileri için çok değerli olduğunu ifade etti.

Göktaş, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Terörsüz Türkiye'de şehirlerimiz yeni yatırımlarla büyüyecek, üretim artacak, istihdam genişleyecek. Ülkemizin refahını tüm Türkiye'ye daha da yaygınlaştırmaya devam edeceğiz. Muş, bu yürüyüşün öncü şehirlerinden biri olacak. Malazgirt'ten miras kalan bu birlik ruhu, sürece kuvvet katacak. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde tüm imkanlarımızı ülkemizin refahı için seferber etmeye inşallah devam edeceğiz."

Göktaş'a, ziyaretinde İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kırtay da eşlik etti.

Kaynak: AA