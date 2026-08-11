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Bakan Göktaş, BM Kadın Birimi Türkiye Direktörü ile görüştü

Bakan Göktaş, BM Kadın Birimi Türkiye Direktörü ile görüştü
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, BM Kadın Birimi Türkiye Ülke Direktörü Maryse Guimond ile bir araya geldi. Görüşmede kadınların girişimcilik yolculuklarının desteklenmesi, fırsat eşitliğinin güçlendirilmesi ve kadına yönelik şiddetle mücadele gibi konular ele alındı. Göktaş, uluslararası iş birliklerini pekiştirmeye devam edeceklerini belirtti.

(ANKARA) - Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi Türkiye Ülke Direktörü Maryse Guimond ile Bakanlıkta bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi Türkiye Ülke Direktörü Maryse Guimond ile Bakanlık'ta bir araya geldiklerini bildirdi.

Göktaş, "Kadınların girişimcilik yolculuklarının desteklenmesi, fırsat eşitliğinin güçlendirilmesi ve kadına yönelik şiddetle mücadele başta olmak üzere küresel ölçekte yürütülen çalışmaları değerlendirdik. Güçlü kadın, güçlü aile ve güçlü toplum anlayışıyla çalışmaya, uluslararası iş birliklerimizi pekiştirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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