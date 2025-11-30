Aile ve Nüfus Sempozyumu 2 Aralık'ta Ankara'da Gerçekleştirilecek

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, aile ve nüfus alanında küresel ölçekte yaşanan değişimlerin ele alınacağı 'Aile ve Nüfus On Yılına Doğru' Uluslararası Sempozyumu'nun 2 Aralık'ta Ankara'da gerçekleştireceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ev sahipliğinde, Türkiye'nin yanı sıra farklı ülkelerden uzman ve akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirilecek sempozyumda, aile ve nüfus yapısında küresel ölçekte yaşanan dönüşüm masaya yatırılacak. Sempozyumda, dünya genelinde evlilik oranlarındaki düşüş, doğurganlık hızının azalması ve yaşlı nüfusun artışı ele alınacak. Sempozyum kapsamında, 'Ailenin Güçlendirilmesine Yönelik Politikalar' ile 'Ulusal ve Uluslararası Nüfus Politikaları' başlıklı iki panel gerçekleştirilecek. Programda, aile ve nüfus yapısındaki değişimlerin ele alınması, iyi uygulama örneklerinin paylaşılması ve 'Aile ve Nüfus On Yılı' hazırlıklarına katkı sağlanması amaçlanıyor. Sempozyumun kapanış konuşmalarını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş yapacak.