Aile ve Camilerin Rolü Konferansı

Aile ve Camilerin Rolü Konferansı
Diyanet Akademisi Başkanı Doç. Dr. Enver Osman Kaan, aile ve caminin Müslüman toplumların kimliğindeki önemine vurgu yaparak, modernizmin meydan okumalarına karşı bu kurumların korunması gerektiğini dile getirdi.

Diyanet Akademisi Başkanı Doç. Dr. Enver Osman Kaan, ailenin, modernizmin meydan okumaları ve dayatmaları karşısında sığınak olma rolünü korumaya devam ettiğini belirtti.

Kaan, Edirne Müftülüğünce Halk Eğitim Merkezi Mimar Kemaleddin Salonunda düzenlenen "Kutlu Elçinin Örnekliği: Ailede Huzur Camide Rehber" başlıklı konferansta yaptığı konuşmada, aile ve caminin Müslüman toplumların kimliğini şekillendiren ve koruyan iki önemli kurum olduğunu söyledi.

Ailenin, bireylerin kimliğinin şekillendiği yer olduğunu belirten Kaan, "Modern dünyanın karmaşık sorunları karşısında, modernizmin meydan okumaları ve dayatmaları karşısında aile hala sığınak olma rolünü korumaya devam ediyor. Camilerimiz de manevi hayatımızın merkezi. Fakat günümüzde her iki kurum da tehdit altında. Bu noktada her iki kurumun korunması ve sağlamlaştırılmasında Peygamber Efendimizin örnekliğini önemsiyoruz." diye konuştu.

Kaan, Hz. Muhammed'in yaptıklarıyla devrimci bir kimliğe sahip olduğunu dile getirdi.

Edirne Müftüsü Ercan Aksu da Camiler ve Din Görevlileri Haftası ile Mevlid-i Nebi Haftası'nın hayırlara vesile olmasını diledi.

Konferansa sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel
